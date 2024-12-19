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Путин указал на обязанность YouTube и Google соблюдать законодательство РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Видеохостинг YouTube и корпорация Google не должны «злоупотреблять Сетью» и обязаны соблюдать законодательство РФ. Об этом президент России Владимир Путин заявил 19 декабря в ходе «Итогов года».

«YouTube и Google должны соблюдать наши законы, избегать жульничества в Сети, не злоупотреблять Сетью, чтобы достигать политических целей своих правителей», — сказал Путин, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги.

Глава государства обратил внимание, что люди часто начинают искать на видеохостинге контент на тему культуры или музыку, а поисковая система предлагает им то, что является пропагандой и не имеет отношения к запросу. Кроме того, YouTube и Google удаляют имена и материалы российских артистов и политических деятелей.

Президент подчеркнул, что все упомянутые действия являются нарушением законов РФ, и Роскомнадзор правильно поступает, предъявляя претензии видеохостингу и корпорации. YouTube и Google, как указал глава государства, должны сами решить, готовы ли соблюдать российское законодательство.

Путин обратил внимание, что свято место пусто не бывает, намекая на развитие российских сервисов видеоконтента, которое в своем вопросе упомянул блогер.

Президент напомнил, что Google, создавая в России свою сеть, учредила дочерние компании, которые нужно обслуживать. После того как Запад начал вводить санкции, Google сократила финансирование и поставку оборудования для дочек, чем сама и создала себе проблемы.

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Накануне, 18 декабря, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев рассказал, что половина трафика, которую теряет YouTube, «приземляется» на российские видеоплощадки. Они активно развиваются, есть новые претенденты, готовые выходить на рынок, причем они появляются очень быстро.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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