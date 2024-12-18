Шадаев сообщил о переходе половины трафика YouTube на российские видеохостинги
Половина трафика в России американского видеохостинга YouTube перешла на российские площадки. Об этом 18 декабря сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе итогового заседания общественного совета при министерстве.
По его словам, на данный момент идет развитие российских площадок с видеоконтентом. Министр указал, что в России есть претенденты, которые готовы выходить на рынок, отметив при этом то, как быстро это происходит.
«Мы видим, что тот трафик, который YouTube теряет, половина этого трафика «приземляется» на российские площадки», — приводит ТАСС слова Шадаева.
Ранее, 25 ноября, стало известно, что количество видео на социально значимые темы, размещенного на Rutube в ноябре, превысило полмиллиона. Блогеры, комментируя рост доли социального и политического контента в Rutube, отмечают, что роль этих тем в формировании общественного дискурса в России неуклонно растет.