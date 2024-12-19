Путин назвал суверенитет важной составляющей для любой страны

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря, комментируя экономическую ситуацию в Германии, заявил, что суверенитет — это важная вещь, которая проецируется на экономику.

Он отметил, что раньше в Германии был экономический рост, однако сейчас ситуация изменилась. Как пример президент привел ситуацию, когда немецкий политик Герхард Шредер пригласил его на день рождения. Российский лидер отметил, что тогда один из кубанских коллективов исполнил песню на немецком языке. Представители хора из уважения к нации выучили эту песню.

«Я сказал коллеге, с которым был на этом мероприятии, о котором сейчас вспомнили: «Вы знаете, суверенитет — это очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце», — сказал российский лидер, отметив, что за послевоенные годы у немецкого народа вытравили это чувство своей родины и суверенитета.

Путин отметил, что в Европе стараются что-то сгладить и зашлифовать, однако всё это сказывается и на экономике страны.

«Вот я говорил о росте нашей экономики. В значительной степени это результат укрепления суверенитета, в том числе проецируемого на экономику. С нашего рынка ушли многие производители. <…> Наши предприниматели начали сами производить эти товары. Это вызвало к жизни необходимость подключить какие-то исследования, институты подключить, в том числе институты развития и всё это, и мы об этом говорим, это всё укрепление технологического суверенитета», — дополнил российский лидер.

Как подметил Владимир Путин, суверенитет бывает разным: оборонным, технологическим, научным, образовательным и культурным. Он добавил, что для РФ это особенно важно, потому что при утрате суверенитета потеряется государственность. Укрепление суверенитета — это результат роста экономики, заключил он.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.