Путин заявил об отсутствии у РФ предварительных условий для переговоров по Украине

РФ готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились — я уже 100 раз об этом сказал — в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года, но и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня», — сказал он.

Путин также указал, что российская сторона готова подписать мирные соглашения с любыми легитимными властями в Киеве, однако отметил, что нынешние власти Украины незаконны.

«Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится», — отметил российский лидер, напомнив об отсутствии оснований для продления президентских полномочий Владимира Зеленского (их срок истек 20 мая)

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».