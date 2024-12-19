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Путин заявил о большом количестве подбитой в Курской области бронетехники ВСУ

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что количество бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), подбитой в Курской области бойцами российской армии, уже превзошло число всей техники, подбитой за прошлый год.

«Сейчас количество бронетехники, подбитой в Курской области, уже, по-моему, переросло количество техники, уничтоженной нашими ребятами за весь прошлый год на всей линии боевого соприкосновения. Примерно сопоставимые цифры», — заявил глава государства.

Отвечая на вопрос, получат ли российские военнослужащие выплаты за подбитую в Курской области технику, он заявил, что всё будет выплачено.

«Все получат то, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения», — добавил Путин.

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Накануне сообщалось, что расчет БПЛА крымских десантников уничтожил украинский танк Abrams производства США в районе Новоивановки в Курской области.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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