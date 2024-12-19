«Россия стала гораздо сильнее»

Традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным прошла 19 декабря в совмещенном формате с большой пресс-конференцией. Глава государства ответил на вопросы граждан и журналистов. В Кремль поступило более 2 млн вопросов, их принимали до конца мероприятия. В основном людей интересовали темы спецоперации и здравоохранения, вопросы экономики и доступного жилья, пенсий и другие. Главные цитаты президента — в материале «Известий».

Об экономической ситуации

Когда у нас все спокойно, стабильно, размеренно — нам скучно, застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, всё свистит у виска — и секунды, и пули, к сожалению, сейчас свистят — так нам страшно. Ужас. Но не ужас-ужас, потому что всё измеряется экономикой.

Всё завязано на экономику — это и жизненный уровень граждан, и обороноспособность. С экономикой у нас, несмотря ни на что, всё хорошо, мы развиваемся, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Рост экономики 3,9%, а может, будет и 4%. Это значит, что за два года у нас рост экономики составил почти 8%. В Штатах 5-6%, в еврозоне — 1%, в Германии — 0% и на следующий год будет 0%.

Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место в Европе по объемам экономики и на четвертое место в мире. Впереди Китай, мы обогнали ФРГ и в этом году обогнали Японию. Это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Всё развивается, активно двигается вперед. Если еврозона заснула, есть и другие центры, которые активно развиваются.

Тревожным показателем у нас стала инфляция. Уже 9,2% или 9,3%. Но у нас и заработная плата в среднем растет, и средние располагаемые доходы населения растут. В целом ситуация стабильная и надежная.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Уровень безработицы — серьезный показатель для всех стран в мире. Она у нас на рекордно низком уровне, 2,3%, такого никогда еще не было.

Второй показатель — это рост промышленности, он у нас составил 4,4%.

О том, кто такие европейцы

Кто такие европейцы? Они все гордятся, что они — европейцы. Но они ведь прежде всего французы, немцы, итальянцы, испанцы, а потом уже европейцы. А они всё стараются сгладить, зашлифовать. И, в конце концов, это отражается на всем, в том числе и на экономике.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Vincent Isore

О суверенитете

Суверенитет — очень важная вещь. Он должен быть внутри, в сердце. При утрате суверенитета мы теряем государственность. Для нас, для России это очень важно. Укрепление суверенитета прежде всего важно для экономики. У нас ушли иностранные компании — наши производители сами начали поставлять товары, производить научные исследования. Суверенитет — он разный. Оборонный, технологический, научный, образовательный, культурный.

Укрепление суверенитета — это тоже результат роста экономики.

О росте цен на продукты

Инфляция около 9%, рост зарплат и располагаемых реальных доходов населения — это усредненные цифры. Конечно, страна огромная. Кто-то послушает и скажет: «Какое повышение благосостояния? У меня как было, так и есть». Но я говорю об усредненных цифрах, потому что мы должны чем-то оперировать, на что-то опираться.

По поводу роста цен, существуют вещи объективного и субъективного характера. Самое главное: предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. Либо доходы населения должны соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и зарплаты росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Например, у нас постоянно растет производство продуктов питания . Плюс 3% ежегодно. По мясу мы полностью себя обеспечиваем, на 100%. Но у нас и его потребление в год примерно 80 кг на человека, а в мире 42 кг. Вроде хватает, но всё равно потребление мяса выросло в два раза за последнее время. Каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и его потребление. Продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление.

Вторая объективная причина — это урожай. Третья — рост мировых цен на некоторые продукты . Конечно, в некоторой степени сказываются санкционные ограничения. Они не имеют ключевого значения, но так или иначе отражаются.

Но есть и субъективные причины, есть и наши недоработки. Например, некоторые эксперты полагают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше начать использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Правительство работает удовлетворительно, но неплохо было бы поработать своевременно в отраслевом разрезе, думать о развитии отраслей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рост цен — вещь неприятная и плохая, но надеюсь, что сохраняя макроэкономические показатели, мы и с этим тоже справимся.

О военных училищах и Северной Осетии

Северная Осетия всегда была форпостом России на Кавказе. И во все времена оправдывала свое высокое предназначение. Мы знаем, как жители республики относятся и к своей малой родине, и к своей большой родине, России.

Строительство Суворовского училища в Республике Северная Осетия — Алания Фото: РИА Новости/Ольга Смольская

Сокращение училищ связано не с тем, что в Осетии их решили закрыть. Связано это с тем, что сеть училищ, как посчитали специалисты, была переразмерена. Сейчас, в связи с известными обстоятельствами, мы увеличиваем армию до 1,5 млн человек и не сразу, но, думаю, решим этот вопрос.

О ходе СВО

Безусловно, я рассчитывал на вопросы подобного рода. Это дает нам возможность показать, что происходит и что делают наши ребята на линии боевого соприкосновения. Бойцы, с которыми я общаюсь регулярно, передают мне всякие сувениры, шевроны, оружие и т.д. И вот совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали копию своего боевого знамени. Я специально взял его с собой. Во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок. Во-вторых, это знамя представляет все боевые знамена всех линий боевого соприкосновения.

Должен сказать, что ситуация [в зоне боевого соприкосновения] меняется кардинально. Движение идет по всей линии фронта, каждый день. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Почему это происходит?

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Во-первых, за предыдущий год — это классика — сначала противник лезет, ему наносят поражение, а потом начинается движение вперед. Именно так у нас и происходит. Мы движемся к решению наших первостепенных задач. Что касается ребят, они действуют героически. Возможности вооруженных сил — возрастают. И вот сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает противника с нашей территорией, но естественно они не одни. Там воюют 810-я бригада Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки и мотопехота Северного военного округа — все воюют героически. И в данный момент они идут в бой. Пожелаем им удачи, победы и возвращения домой!

О боевых выплатах служащим в Курской области

Можно и нужно исправить эту ситуацию [с выплатами]. Это наше упущение. Но для меня это неожиданная информация. Военнослужащие, которые воевали на других участках фронта, если их переместили в Курскую область, должны всё получать. Но есть, видимо, бойцы, которые ранее не были на линии соприкосновения, и они, скорее всего, вообще не попали в эту категорию.

Честно говоря, мне это в голову не приходило. Жалко, что военное ведомство не обратило на это внимание. Всё поправим, всё пересчитаем задним числом. Всё будет пересчитано, все положенные выплаты будут перечислены.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Сейчас количество бронетехники, подбитой в Курской области, переросло количество техники, подбитой нашими ребятами на всей линии соприкосновения за весь прошлый год. Сопоставимые цифры.



[Военнослужащие] должны, конечно, получить обещанное вознаграждение за подбитую технику. Странно, конечно, что есть проблемы с этим. Я знаю, что и министр обороны слушает нашу беседу. Это все будет сделано, даже сомнений не должно быть ни у кого.

Об освобождении Курской области, восстановлении малых сел и жилищных сертификатах

Сомнений нет, [что Курскую область освободят]. Не могу назвать конкретную дату, когда выбьют ВСУ. Прямо сейчас идут бои.

Я уже говорил: для ВСУ не было никакого военного смысла заходить в Курскую область, держаться там и бросать на убой лучшие штурмовые группы и подразделения. Тем не менее, это происходит.

Мы абсолютно точно их выбьем, по-другому быть не может. Но не могу сказать, к какому числу. Самое главное — всё будет восстановлено, не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать дорожную сеть, коммунальную инфраструктуру, объекты социального назначения, жилье. Будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья. Тем, кто хочет переехать, будем помогать переезжать в другие регионы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На эти цели выделено 108 млрд рублей, первые деньги уже получены. Администрация будет работать все праздники и решать вопросы, в том числе по сертификатам.

Мы обязательно всё сделаем, всё восстановим. Все, кто нуждаются в восстановлении жилья, будут удовлетворены.

Об эффективности «Орешника»

Это современное, новое оружие средней и меньшей дальности. Можно ли его сбить? Существует несколько видов систем ПВО. Это Patriot, более современные системы THAAD. По-моему, на Украине их нет. Если американцы захотят поставить, пусть поставят.

Есть и другие средства поражения — это системы ПРО, противоракетной обороны, о которых много дискутировали. Мы много чего сделали для преодоления ПРО. И в целом, с точки зрения интересов американских налогоплательщиков, вся эта история дает мало чего для безопасности этой страны.

Но система создана, созданы два позиционных района в Румынии и Польше. И там, и там на боевом дежурстве стоят по 24 ПРО. В Румынии дальность поражения 300 км, высота — от 80 до 250 км. В Польше дальность перехвата уже 1000 км, высота — 500 км.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Но «Орешник» — оружие средней дальности, дальность 1000, 1500, 3000 км и больше. Теперь представим себе, что наша система стоит на удалении 2000 км. Даже ПРО из Польши до него не достанет. Туда ничего не долетит, нет таких систем. А второе: чтобы долететь, нужно время, а у нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков, и все, поезд ушел. Так что шансов никаких нет, чтобы сбить эти ракеты.

Если западные эксперты полагают, что это возможно, пусть они предложат нам и западным партнерам произвести технологический эксперимент, высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, а мы нанесем туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы.

О восстановлении Донбасса и его потенциале

Хватит [сил на эти работы], даже сомнений быть не должно. У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий. Она рассчитана до 2030 года. И там работа ведется и будет вестись по ряду направлений. Это восстановление теплосети, жилья, объектов ЖКХ, соцкультбыта. Мы в течение трех лет планируем привести всю дорожную сеть в соответствие с общероссийскими нормативами.



Планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем РФ. И это будет такая же дорога, как трасса Таврида в Крыму, со всеми преимуществами такой трассы. Одна часть уже сделана — от Таганрога до Мариуполя. Это небольшой участок трассы, но планирование идет вокруг всего Азовского моря.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Эти регионы имеют очень хороший потенциал развития. У них налоговый потенциал очень большой. В ЛНР, например, на 97% возросли собираемые налоги. В Донбассе 69% уже рост. В Запорожье, Херсоне рост измеряется сотнями процентов, правда там база меньше. Но рост какой — 200 с лишним процентов. То есть налоговая база хорошая, возрождение идет достаточно быстро и все эти регионы выходят на самообеспеченность. Да, надо поддержать людей, вовремя оказать помощь, подставить им плечо. Страна это делает и будет продолжать делать до полного вхождения этих регионов в состав России не в юридическом смысле, а в смысле социального и экономического развития.

О проекте «Время героев»

Что касается платформы «Время героев», эта идея возникла у меня после встречи с ребятами, в основном студентами, участниками СВО, в Петербурге. Я посмотрел на них и подумал: «Вот оно, будущее страны». Не скрою, название придумали уже мои коллеги, когда я приехал в Москву и изложил им свою идею.



В первый поток поступило 43 тыс. заявок. Естественно, отбор очень серьезный, мы отобрали 83 человека. И понятно, почему — здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование и подходят для будущей деятельности в руководстве крупных компаний, муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств. Конечно, все наши ребята, которые сражаются за родину, достойны. Но есть вопрос соответствия тому направлению деятельности, где они хотели бы себя видеть. И образование нужно, и опыт. Одно дело воевать за Родину, а другое — работать с людьми. Тут нужен талант и опыт. Наша задача — выбрать из этой среды людей, которые хотят и могут там работать.

О ядерной доктрине и безопасности Белоруссии

Я не знаю, как они [на Западе] поняли изменения в ядерной доктрине, это нужно у них спросить. Я знаю, что является содержанием этих изменений. Некоторые ключевые вещи я назову.

Мы говорим о некоторых новых военных опасностях, которые могут перерасти в военные угрозы. Это появление систем ПРО и некоторые другие вещи. Затем мы говорим о повышении ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против РФ вместе со странами, которые обладают ядерным оружием. Если такие страны и их союзники будут создавать угрозу нашему суверенитету, существованию России, тогда мы считаем себя вправе применять наше ядерное оружие и против них.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Наконец, еще одна компонента, связанная с управлением ядерным оружием, заключается в объявлении Россией того, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, Белоруссии, то Россия будет это рассматривать, как создание аналогичных угроз для самой РФ. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии, по согласованию с белорусским руководством, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Я думаю, что это очень важная компонента обновленной Ядерной стратегии Российской Федерации.

О переезде компаний в регионы РФ

Правильно даже некоторые федеральные органы переводить в различные центры страны. Это подталкивает развитие. Мы пытаемся сосредоточить всю судебную власть в Петербурге. Это «отстегивает» отдельную ветвь власти от президентского офиса и правительства, делает ее географически более самостоятельной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Другие центры, конечно же, нуждаются в том, чтобы налоговая составляющая заработала ярче, чтобы налоги платили по месту производства. Это толчок к развитию. Мы будем это делать, но процесс сложный, требует времени. Нужно, чтобы кадры были на месте. Но кадры на месте нужно готовить. Будем обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и некоторые органы власти перемещались в регионы России.

Но есть всему предел. Президент и правительство должны быть рядом. Тем не менее, идти по этому пути нужно.

О восстановлении Мариуполя

Мариуполю мы уделяем много внимания, это большой город, до СВО там проживало официально около 430 тыс. человек, а местные власти говорят, что и больше, 470 тыс. Там было около 3 тыс. многоквартирных домов. Из них примерно 1,7 тыс. восстановлены, но не все еще введены. Документы на 500 с лишним домов еще оформляются. Там и восстанавливаются дома, и строятся заново.

Фото: РИА Новости/Александр Иванов

Есть дома, которые переданы застройщикам, они уходят в коммерческий сектор, можно купить в ипотеку под 2%, которая действует на новых территориях, там сейчас жилищный бум. Мы занимаемся и дорогами, и соцкультбытом, и медициной, там недавно возник крупный медцентр — и будем продолжать это делать.

Что касается жилья, повторяю: люди имеют право получить жилье хотя бы рядом с тем местом, где они раньше проживали.

Об Арктической ипотеке и строительных отрядах

Мы сейчас занимаемся возрождением строительных отрядов. Во-первых, в Арктической зоне сохранили льготную ипотеку под 2%. Что очень важно, люди пользуются этой льготой. Отмечу, что для новых территорий также сохраняется [ипотека под] 2%. Во-вторых, в этой зоне мы делаем программу для отдельных населенных пунктов, 25 городов, и будем расширять ее по всей стране до 200 городов.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Если речь идет о небольших населенных пунктах, они могут не попасть в эти планы развития агломераций, отдельных городов. Мы, конечно, посмотрим, что можно сделать дополнительно для Арктической зоны. Безусловно, это очень важно.

Видимо, вы исходили из того, что здесь необходимо развивать быстрый интернет и т.д. Я согласен, когда [просмотр кино] происходит в кинозале — это совершенно другая атмосфера, другое настроение. Обязательно это посмотрю, пометил. От нас многие кинопроизводители уходят. Дай Бог им здоровья! Но это, в свою очередь, толкает наше собственное производство. Наши сказки, былины и прочее — всё возрождается.

О проблеме недоступности интернета в отдаленных населенных пунктах

У нас есть программа развития скоростного интернета, спутниковой группировки и так далее. Особенно это касается спутниковой группировки, связанной с организацией связи. Всё это, безусловно, будет делаться. Соответствующие ресурсы выделены и намечены, никаких сбоев здесь не будет.

Рассчитываю на то, что жители отдаленных регионов, в том числе Чукотки, будут в полном смысле пользоваться всеми прелестями современной цивилизации. Для такой страны, как наша, это чрезвычайно важно, потому что люди и работают удаленно все больше и больше, и образование получают удаленно. И здесь скоростной интернет имеет принципиальное значение.

О проблемах с начислением пенсий в новых регионах из-за потери документов

Да, нужно подтверждать стаж. Было сложно это сделать до недавнего времени. Но совсем недавно был принят федеральный закон о том, что весь стаж, полученный человеком в предыдущие годы, десятилетия, засчитывается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Поэтому нормативно-правовые основания для того, чтобы решить вопрос, имеются. Все вопросы подобного рода, даже если нет документов, закрываются свидетельскими показаниями и решениями межведомственных региональных комиссий. И я очень прошу руководство [регионов] таким образом построить работу, чтобы эти вопросы решались без лишней бюрократии.

Об убийстве генерала Кириллова

Вы сказали «покушение». Я благодарен вам за это, потому что вы косвенно признали, что это террористический акт, потому что это убийство было совершено способом, опасным для жизни многих.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Режим в Киеве неоднократно осуществлял такие террористические преступления в отношении граждан РФ: и в Курске сейчас, когда они расстреливают мирных граждан, и на других территориях России. Они убивали журналистов, ваших коллег. И мы ни разу не слышали от западного журналистского корпуса осуждения подобных терактов.

Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима, но это, конечно, значит, что наши правоохранители и специальные службы пропускают эти удары. Что здесь можно сказать: надо совершенствовать работу, чтобы у нас не было таких проколов.

О демографии и старении населения

Будем совершенствовать меры [по повышению рождаемости]. Вопрос чрезвычайно важный. Это один из ключевых вопросов для России и для очень многих стран мира. В СССР был рост уровня рождаемости 2%. Что такое уровень рождаемости? Это количество детей на одну женщину. В современной России показатель был 1,7%, а затем и 1,4% на одну женщину. Конечно, это очень мало. Но в нашей ситуации находятся и многие другие страны: Финляндия, Норвегия, Испания и т. д. В Южной Корее — вообще 0,7%.

Чтобы обеспечить воспроизводство, нам нужно поднять этот показатель хотя бы до 2,1%, а чтобы было расширенное воспроизводство, нужно хотя бы 2,3%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У нас был резкий спад рождаемости в годы Великой Отечественной войны и после распада СССР. Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девушки нужны.

У нас большая программа, чтобы восстановить эти показатели. Во-первых, единое пособие действует от беременности женщины до 17-летия ребенка. Его получают уже свыше 10 млн детей и 320 тыс. беременных женщин. Во-вторых, наше изобретение, которого нет нигде — это материнский капитал. Есть и семейная ипотека. Кроме того, 450 тыс. рублей мы выплачиваем семьям, где появляется третий ребенок. Будем донастраивать этот инструмент дальше.

В Чечне и в Туве с демографией всё нормально. Нужно сказать им спасибо и брать всем остальным с них пример. А вот в регионах, где коэффициент рождаемости ниже 1,41%, надо создавать отдельную программу поддержки. Мы так и делаем. В отношении 35 регионов создается программа объемом 75 млрд рублей на ближайшие несколько лет.

Это вызов для многих стран мира, в том числе для России. Народонаселение — это то, что составляет страну. Территория — это хорошо, но нужны и граждане.

О высокоскоростной магистрали и проходе через Чечню

Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря, обеспечить въезд в Сочи и уничтожить пробки, которые скапливаются на подходе в Адлер, особенно в туристический сезон. Это возникло потому, что при подготовке к Олимпиаде [2014 года] сделали обход Сочи, а потом оказалось «узкое горлышко». Там два потока сливаются, новый и старый. Вот это нужно решить сначала, чтобы люди там в пробках не стояли.

Что касается продления скоростной магистрали до Грозного и Махачкалы — правильно, нужно об этом подумать, но уже следующим этапом.

Об отказах в едином пособии многодетным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Это чисто формальный подход [отказ в едином пособии из-за небольшого превышения по доходам], долго думали, как избежать такой ситуации. В принципе, решение принято. Мы должны, учитывая эти ситуации, делать перерасчет НДФЛ. И потом возвращать как минимум 7% от уплаченного вашей семьей налога. Мы посмотрим, как это будет работать. Надеюсь, это будет компенсировать ваши потери, связанные с недополучением средств в рамках пособий. Правительство исходило как раз из того, что это вернет вам деньги, недополученные в рамках пособий. Надеюсь, что эта проблема будет решена.

О льготах на путешествиях для многодетных

Что касается отдыха, переезда, такая проблема есть. Есть и решение, оно в кодексе изложено, что многодетным семьям должны предоставлять льготу, 50% от стандартного тарифа. Что делают авиакомпании? Они вводят свои льготы, маленькие, и потом говорят: ну, это же не стандартный тариф, поэтому 50% предоставлять не будем. Эта практика должна быть прекращена, я с вами полностью согласен. И прошу правительство совместно с авиакомпаниями отрегулировать эту проблему не позднее 14 января следующего года.

Об устранении последствий крушения танкеров в Керченском проливе

Во-первых, это экологическая беда, это совершенно очевидно. Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов, которые нарушили соответствующее правило — не ушли вовремя в укрытие и встали на якорь не там, где было положено. С этим сейчас разбираются спецслужбы. Во-вторых, вчера продолжался шторм 4-5 баллов, работать достаточно сложно. К субботе море должно утихнуть и можно будет наладить работы.

Это большая беда, катастрофа, потому что почти 40% топлива [которое перевозили танкеры] вытекло. Один танкер находится в подтопленном состоянии, один затонул. На месте работают разные службы, это Министерство природных ресурсов, Минтранс, МЧС. Я попросил председателя правительства организовать рабочую группу, ее возглавляет вице-премьер по транспорту Савельев Виталий. Все службы работают и регулярно докладывают мне о происходящем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Решение этой проблемы должно быть разбито по времени на этапы. Первый этап идет уже сейчас. Нужно всё сделать, чтобы огородить участок с разлитым топливом и не дать расползаться этому пятну. Второе, нужно сделать всё, чтобы убрать это топливо, которое появляется на берегу. Позавчера мне доложил губернатор Кондратьев о том, что на месте аварии сосредоточена группировка около 4 тыс. человек. По словам губернатора, каких-то других мероприятий сейчас не требуется. Но, если будет нужно, мы готовы развернуть там дополнительную группировку МЧС.

Выброшенный топочный мазут твердеет в холоде и в таком виде его выбрасывает на берег. В мае часть этого мазута, которая залегла на морское дно, может подняться. К этому нужно готовиться уже сейчас. Нужно сейчас думать о том, как вытаскивать танкеры на берег. Для этого необходимо их укрепить, чтобы топливо не вытекало, и потом сделать проект, как именно их вытаскивать на берег. Это большая работа, правительство этим занимается. Очень рассчитываю на то, что время не будет упущено.

О целях БРИКС и создании штаб-квартиры организации в Казани

БРИКС не является инструментом противодействия Западу. Мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Организация быстро развивается. Работа выстраивается исключительно на основе взаимности, уважения друг к другу. Все вопросы принимаются консенсусом. Это очень важно. Там нет маленьких или больших государств, более развитых или менее развитых. Там есть объединение по интересам. Интерес один — развитие.

Что касается штаб-квартиры БРИКС, мы ее не создаем. Есть отдельные инструменты, которые создаются и работают в интересах всей организации. Мы безусловно будем использовать все возможности столицы Татарстана. Казань сделала удивительный рывок в своем развитии. Это без всякого преувеличения один из лучших городов Европы.

О мигрантах и соотечественниках

Гражданство действительно присваивается указом президента, но это чисто формальный акт, который должен готовиться комиссиями на местах. Речь идет о работе с соотечественниками, то есть, с теми людьми, которые чувствуют себя частью России, владеют русским языком и считают себя частью русского мира. Как правило, они являются высококвалифицированными специалистами, и мы заинтересованы в том, чтобы привлекать таких специалистов, чтобы они здесь работали и жили. У нас целая программа создана для этого, но, видимо, не всё еще работает эффективно, нужно совершенствовать эти механизмы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Что касается украинцев: мне кажется, что в России сегодня проживает либо столько же украинцев, сколько на Украине, либо, может, и больше. Я не шучу, это вполне может быть, если иметь в виду тех людей, которые живут на новых территориях, в Крыму или просто тех, кто переехал из Украины. И мы это приветствуем, это люди нашей культуры. Мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали высококвалифицированные люди, носители наших традиционных ценностей.

О выборах в США и о пропавшем в Сирии журналисте

Если говорить честно, я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Обязательно с ним поговорю. Мы с вами взрослые люди. И мы понимаем, какая ситуация там [в Сирии] была 12 лет назад. Знает ли сам президент Башар Асад [о пропавшем журналисте]? Я обещаю, что я задам этот вопрос.

Фото: TASS/AP

Я не знаю, когда мы встретимся с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, потому что он об этом ничего не говорит. Мы с ним не общались более четырех лет. Но я готов к этому в любое время, если он сам захочет.

Об укреплении России

Несмотря на все гонения на нашу прессу, мы позволяем иностранным журналистам работать в России, они делают это свободно — это уже хорошо. Им и тем людям, которые платят им зарплату, очень бы хотелось, чтобы мы были в ослабленном положении. Я же придерживаюсь другой точки зрения — Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года.

Мы становимся по-настоящему суверенной страной: мало от кого зависим и в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики. О темпах развития экономики я уже сказал. Мы укрепляем нашу обороноспособность. Боеготовность наших вооруженных сил сегодня находится на самом высоком месте в мире. То же самое касается и нашей оборонной промышленности. Мы наращиваем производство всего, что нужно для наших армий и флота, причем и на текущий момент, и на перспективу. И делаем это достаточно уверенно, быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Да, с нами практически воюют все страны НАТО. Но мы говорили о нашей инфляции, а что происходит там? Один снаряд [калибра] 155 мм два года назад стоил 2 тыс. евро, а теперь — 8 тыс. евро. В четыре раза подорожание. Выучка и боеготовность, внутреннее состояние российских войск — такого нет ни у одной армии мира. Поэтому я считаю, что Россия в значительной степени находится в состоянии, которого мы и добивались: она окрепла, стала по-настоящему суверенной страной. Мы будем принимать решение без всякой оглядки на чужое мнение, будем руководствоваться своими национальными интересами.

В ответ тем, кому хотелось бы представить Россию ослабленной, я хочу вспомнить слова известного всем человека и писателя: «слухи о моей смерти сильно преувеличены».

О ситуации в Сирии

Иностранным журналистам и тем, кто платит им заработную плату, хочется подать [ситуацию в Сирии], как какой-то сбой и поражение России. Уверяю, что это не так. Ведь мы пришли в Сирию 10 лет назад, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, который возник в Афганистане. В целом мы своей цели достигли. И даже те группировки, которые воевали с режимом Асада, претерпели внутренние изменения. Не даром сегодня многие европейские страны, в том числе США, хотят наладить с ними отношения. Чего же вы туда лазите, если они — террористическая организация? Значит, они изменились, не так ли? В известной степени цель достигнута.

У нас не было наземных войск в Сирии. Там две базы: военно-воздушная и военно-морская. Наземная компонента состояла из вооруженных сил самой Сирии и некоторых так называемых проиранских боевых соединений. Мы там не воевали.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Что там происходило? Когда группа вооруженной оппозиции подошла к Алеппо, его защищало примерно 30 тыс. человек, в сам город вошло 350 боевиков. Правительственные войска, а вместе с ним проиранские подразделения отошли без боя, взорвали свои позиции и ушли. И так же практически, кроме небольших исключений, было по всей территории Сирии. Если раньше наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территорию Сирии, то теперь — выводить их оттуда. Мы вывезли 4 тыс. иранских бойцов в Тегеран. Часть ушла без боя в Ливан, часть — в Ирак.

Сейчас ситуация в Сирийской арабской республике складывается непросто, мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир и спокойствие. Мы поддерживаем контакт со всеми группировками и со всеми странами регионов. Подавляющее большинство из них говорит нам о том, чтобы наши базы остались. Однако мы должны подумать над этим и для себя решить, как у нас будут складываться отношения с политическими силами, которые контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем. И наши интересы должны совпадать. В чем будут заключаться интересы — это вопрос, ждущий кропотливого исследования с обеих сторон.

Мы предложили использовать авиационную базу Хмейним для доставки гуманитарной помощи в Сирию. Это было принято коллегами с пониманием, готовы организовать эту работу совместно. Это касается и военно-морской базы в Тартусе.

О миграционной проблеме и трудовых мигрантах

Это очень чувствительный, острый вопрос. Действительно, рабочих рук не хватает. Это факт, никуда не деться. Какой выход? Первое: чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда, вводить такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированного труда.

Второе. Если это неизбежно, то нужно вместе с нашими партнерами, в первую очередь из Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому готовить. То есть развивать сеть русских школ, изучать русский язык, знакомить людей, которые собираются к нам приехать, с традициями, культурой и требованиями российского закона. Конечно, нужно и ужесточать требования к тем, кто уже находится на нашей территории.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Некоторые шаги сделаны. Принят закон о праве не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В целом это понятно.

Здесь нужно, чтобы и люди, которые приезжают, не ущемлялись, чтобы были обеспечены соответствующие гарантии и права, но так, чтобы это не ложилось дополнительной нагрузкой на местное население. Много вопросов, и, конечно, правительство должно уделить этому больше внимания.

О семейной и сельской ипотеке

Не должно быть никаких лимитов по семейной ипотеке. С правительством мы уже эту тему обсуждали. Мне было обещано — и я проверю, как исполняется это обещание — что никаких лимитов со стороны банков не будет. Потому что всё связано с субсидиями от государства. Для банков это только удовольствие должно быть — получать 6% от тех, кто использует кредит, а разницу между льготной ставкой и ключевой ставкой должно возмещать государство. И здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно. Поэтому если банки отказывают, это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию. Наверное. Я проверю, я обещаю вам, что я проверю. Но мы договорились о том, что никаких лимитов не будет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

То, что касается семейной ипотеки, касается и сельской ипотеки под 3%, это очень важный элемент в жилищном строительстве. Потому что 50% построенного в прошлом году жилья — это ИЖС. А ИЖС в основном — это на селе. Берут эту ипотеку люди примерно 40 лет, они переезжают в село, строят там семьи. Эта ипотека тоже не должна иметь никаких лимитов. Это несколько десятков миллиардов для бюджета, не критично абсолютно, ее надо сохранить. Семейная точно остается, сельскохозяйственная точно остается, Дальневосточная, в Арктике, в новых регионах. И я прошу правительство проверить там субсидии. Мы там наведем порядок.

О китайско-российских отношениях, 80-летии победы в ВОВ и основания ООН

Мы часто говорим о взаимодействии России и КНР. В следующем году мы отмечаем 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы многое происходило, но в последнее десятилетие уровень отношений стал таким, каким не был никогда. Прежде всего это связано со взаимным доверием. Мы делаем очень многое, что отвечает интересам как китайского народа, так и народа России.



Что касается экономических отношений, то, по разным оценкам товарооборот составляет 220-230 млрд долларов в год. За прошлый год рост составил примерно 3%. У нас около 600 совместных инвестиционных проектов в объеме 200 млрд долларов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Важной составляющей российско-китайских отношений является гуманитарная часть. Мы постоянно проводим перекрестные годы — культуры, молодежных обменов. Это база для развития экономических связей и политического взаимодействия. Важнейшей частью является региональное взаимодействие, когда руководители регионов общаются друг с другом. Личная химия имеет значение.

Переходя к вопросу о Великой Отечественной войне можно уверенно сказать, что Россия и КНР — это наиболее пострадавшие страны, которые добились победы в результате тяжелейших потерь. Историки говорят, что у нас в этот период погибло 27 млн человек. В Китае еще больше — свыше 30 млн. То, что делали японские милитаристы на китайской земле, ужасает. Через это прошел китайский народ.

Мы были вместе тогда и сейчас мы вместе. Это важнейший фактор стабильности в мировых делах. Таким инструментом стабильности изначально была и специально для этого создавалась ООН, основателями которой были Россия и Китай. Мы очень часто координируем свои действия на международной арене и будем это делать дальше.

О возможности и условиях переговоров с Киевом

Нелегитимность режима заключается в том, что в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Сейчас у них есть только один представительный орган власти — Рада — полномочия которого могут быть продлены при военном положении.

Государственное устройство на Украине таково, что ряд органов власти формируется президентом. Но если само первое лицо нелегитимно, то и остальные органы тоже не имеют прав. Выполняя действия нелегитимного президента, они являются соучастниками противоправной деятельности.

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года, а также исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня.

Если не с главой режима, то с кем? Если кто-то пойдет на выборы и получит легитимность, мы будем разговаривать с любым человеком, в том числе и с Зеленским. Сейчас, если Украина действительно хочет пойти по пути мирного урегулирования, то они в состоянии это сделать [организовать процесс выборов] внутри страны, как хотят. Однако мы можем подписывать документы только с представителями легитимных органов власти.

О положении РПЦ на Украине

То, что происходит с РПЦ на Украине — это уникальная вещь. Это грубейшее нарушение прав верующих, идет растерзание церкви на глазах у всего мира. И все предпочитают этого не замечать. Тем, кто это делает, еще аукнется.

Дело в том, что они даже не атеисты. Ведь атеисты — это люди, которые во что-то верят. В то, что бога нет, но это их вера. А это люди без всякой веры, безбожники. Они этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, в синагоге их никто не видел. Они вроде как и не православные, потому что в церквях тоже не бывают. Они уж точно не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются. Это люди без рода и без племени. Им ничего не дорого, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

О телефонных мошенниках и одобрении кредитов онлайн

Действительно, банки научились быстро выдавать кредиты, моментально. Но они обязаны проверять платежеспособность. Даже есть определенное правило, согласно которому, если более 50% доходов гражданина идет на обслуживание кредита, то выдача таких кредитов для банков становится более дорогим удовольствием. Нагрузка на капитал для банка увеличивается. То, что происходит сейчас, конечно, большую тревогу вызывает. Объемы этого жульничества зашкаливают.



Недавно на мероприятии Сбера Герман Оскарович Греф мне докладывал, что по всей банковской системе со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность мошенническая возведена в ранг государственной политики, выманили более 250 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков



Это примерно то, что делала гитлеровская Германия, печатая деньги наших союзников во время Второй мировой войны. В том числе деньги Великобритании: фунты стерлингов печатали и распространяли, чтобы подорвать экономику Великобритании. Примерно то же самое сейчас происходит на Украине.



Конечно, нужно дисциплинировать эту ситуацию, обратить серьезное внимание на это. Кредиты до 50 тыс. рублей пускай их выдают в режиме онлайн. От 50 до 200 тыс. рублей — надо дать людям хотя бы несколько часов, чтобы проверить что-то дополнительно и принять окончательное решение. А выдачу 200 тыс. рублей и более нужно растянуть хотя бы на несколько дней.



Эти вопросы обсуждаются и в Государственной Думе, и ЦБ, где будут совершенствовать решения, связанные с нагрузкой на капитал в отношении тех банков, которые дают необеспеченные кредиты. Надеюсь, всё это приведет к искомому результату.

Есть еще одна проблема, о которой мне председатель ЦБ докладывала и МВД. Открываются карты на людей, которые вроде в этой схеме жульнической участия не принимают. Но потом, когда у граждан деньги выманивают, их сначала переводят на карты посреднические, а потом уже мошенники оттуда деньги сдирают. А те, кто открывают эти карты, вроде как ни при чем.



Есть предложение усилить не только контроль, но и ответственность этих людей, которые на самом деле являются соучастниками этих преступлений. Формально ничего не делают, но они понимают, для чего открывается карта на их имя. Есть предложение уголовную ответственность за такую деятельность определить. Не говорю, что это решение, но в этом направлении безусловно нужно думать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин



У меня есть знакомые, которые сообщали, что им звонят или звонили мошенники. Как только они слышат незнакомый голос и предложения, связанные с каким-то действиями, они кладут трубку. Я очень рекомендую всем гражданам страны поступать точно таким же образом.

О внесении колл-центров Украины в список приоритетных целей России

В списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и объекты принятия решений. Но на эти колл-центры мы боезапасы тратить не будем. Нужно принимать соответствующие решения внутри России в соответствующих инстанциях (ЦБ, правительстве РФ и органах внутренних дел).

О фонде «Защитники Отечества» и его развитии

Фонд был создан после того, как у меня прошла встреча с матерями участников СВО, со вдовами. Я понял, что обычных методов поддержки недостаточно. Нужно создавать какой-то отдельный механизм, в том числе для тех, кто теряет свои связи с Вооруженными силами.

В задачи фонда входит решение социальных вопросов, вопросов получения различных пособий, выплат, организация протезирования. Надо отдать должное фонду, они заказывают не просто изделие, протез, а целую услугу. Сейчас идут запросы от ребят по поводу трудоустройства, занятий спортом и участия в культурных мероприятиях. Это здорово. Значит, какой-то тренд на изменение ситуации к лучшему наметился.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Но важнейшая задача, конечно, — трудоустройство. Молодые ребята, глаза горят, подготовка есть. В современных условиях можно оставаться в вооруженных силах, [...] но можно работать в ИТ-сфере, медицине, спорте. Способов найти себя очень много, возможностей все больше и больше. Над этим фонд тоже в целом успешно работает. Всегда есть какие-то проблемы, но там трудятся много людей, которые имеют прямое отношение к СВО: либо вдовы, либо матери военнослужащих, либо сами военнослужащие. Это неравнодушные люди, поэтому, наверное, достаточно эффективно складывается работа.

О помощи пострадавшим от атак ВСУ и едином окне для гражданских инициатив

Хочу сказать вам спасибо, что вы это делаете. Это чрезвычайно важная вещь, помощь конкретным людям. Когда это делают волонтеры, за что всем волонтерам хочу выразить слова благодарности, они не просто работают, они собой рискуют, — к сожалению, есть и потери среди волонтеров, — когда они это делают, доходят до конкретного человека и тоньше чувствуют, что получается у государства, а что «сбоит».

Я уже говорил, в отношении Курской области есть программа восстановления, на которую средства выделяются. То же самое будет происходить и в других приграничных областях, и Белгородской, и Брянской — никто не останется без внимания.

Конечно, вы [волонтеры] чувствуете это [возможные проблемы] тоньше и острее. Я подумаю, как это сделать [объединить усилия государства и волонтеров]. И обязательно попрошу соответствующие ведомства, и с губернатором поговорим, каким образом объединить эти усилия. У меня сейчас нет прямого ответа, но постановка вопроса абсолютно правильная. Мы подумаем, как это сделать.

О поддержке семей бойцов, пропавших без вести

Это очень чувствительный вопрос для многих людей. Одно дело, когда человек воюет, и дай Бог, чтобы всё было хорошо. Разные виды выплат там существуют. Разница небольшая, но во всех случаях ясно, за что [выплаты]. Когда человек исчезает с радаров, возникает вопрос поддержки людей. Мы обсуждали этот вопрос с министром обороны, он знает об этом. Здесь как минимум две вещи надо сделать — во-первых, ускорить или сократить процесс принятия окончательного решения. Потому что информации нет, семьи перестают получать соответствующие выплаты, потому что он не участвует ни в оборонительных, ни в наступательных действиях, и поддержка семьи сокращается.

Фото: ТАСС/Дарья Антонова

Здесь Минобороны вместе с правительством должны принять другое решение — что может заменить хотя бы часть этих выплат. Там разные идеи есть, может быть, сформулировать, что на детей пособие, либо какое-то другое, но здесь надо принять решение по временным мерам и ускорить принятие решения по окончательному закрытию вопроса. Министерство обороны знает и над этим работает.

О действиях Израиля в Сирии и в Палестине, о ситуации на Ближнем Востоке

Мы находимся в постоянном контакте с президентом Турции Эрдоганом и обсуждаем ситуацию в регионе и на Ближнем Востоке.

Отношение президента Эрдогана к происходящему всем хорошо известно, позиция России — тоже хорошо известна. И по Ливану, и по Палестине. Наша позиция не подвержена текущей конъюнктуре, мы всегда так считали. Что решение палестинской проблемы может быть, только если убрать причину возникновения конфликта.

Нужно соблюсти решения СБ ООН о создании двух государств. Государство Израиль создано, а государство Палестина — до сих пор нет. В этом вся проблема. Более того, со стороны Израиля продолжается так называемая незаконная поселенческая деятельность.

Фото: AP Photo/israel tank flag

Я не знаю, какие окончательные цели преследует Израиль в Секторе Газа, но это достойно осуждения, и мы неоднократно говорили об этом на всех уровнях. То же касается и Ливана.

Что касается Сирии, мне кажется, что, скажем откровенно, Турция делает всё, чтобы обеспечить свою безопасность на своих южных рубежах, создать условия для возвращения беженцев со своей территории на другие территории Сирии, отодвинуть курдские формирования от границы. Всё это возможно. Но главный бенефициар событий в Сирии, на мой взгляд, — Израиль.

Россия осуждает захват Израилем сирийских территорий, но Израиль пытается обезопасить себя. Израиль продвинулся на территории около 60 км вглубь на 25 км на Голанских высотах и подошел к укреплениям, которые строили в Сирии еще советские войска.

У меня есть ощущение, что они уходить оттуда не собираются. А местное население попросило включить их в состав Израильского государства.

Всё, что там происходит — это сложный вопрос. У Турции похожая проблема с Рабочей партией Курдистана. Это серьезная проблема, курды — серьезные ребята. Я надеюсь, там никакого обострения не будет, но эту проблему нужно решать. Проблем будет много, но мы на стороне международного права.

О ценностях в интернете и блокировке Youtube

Относительно торможения Youtube больше вопросов к стороне Youtube, а не нашей. Когда Google здесь создавал свою сеть, он создавал и соответствующие сервисы, которые нужно обслуживать. Создав эти «дочки», он работал с ними. После того, как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google практически перестал или сократил их финансирование, поставку сюда соответствующей техники, таким образом, создал сам для себя определенные проблемы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

И Youtube, и Google должны соблюдать наши законы, избегать какого-то жульничества в сети, а именно — не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств. [...] Это всё является нарушением законов РФ, и Роскомнадзор соответствующим образом предъявляет им претензии. Конкуренция растет, если Google и Youtube, понимая это, будут как-то изменять свой контур работы, никаких проблем у них не будет.

Что касается ориентиров для блогеров, то ответственность перед своим ребенком, перед его будущим и страной, где ребенок будет жить, сориентирует [в приоритетах] лучше, чем я это сделаю. По поводу того, что является полезным для наших детей в будущем, а что является вредоносным и недопустимым: нужно бороться [со злом] не по моему указанию, а по зову сердца.

О помощи обманутым дольщикам

У нас создана система эскроу-счетов, куда люди, если они берут ипотеку, перечисляют деньги. И эти деньги остаются замороженными до тех пор, пока люди не получают свои квадратные метры. С ИЖС то же самое, оно полностью попадает под ипотечное кредитование.

У нас из 110 млн кв. м жилья, построенного в прошлом году, половина — это ИЖС. Это прорыв. Но деньги должны быть на эскроу-счетах. Куда люди перечислили эти деньги и зачем?

Этот конкретный случай надо проецировать на другие возможные ситуации подобного рода и предотвращать это мошенничество. У нас не достроено еще жилье, но тех денег, которые пришли на эскроу-счета, — почти 7 трлн рублей. Это больше, чем 65% от того, что собрано и что нужно, чтобы достроить жилье, профинансированное, по сути, гражданами в 2025 году. Я практически гарантированно могу утверждать, что это жилье будет построено, и никто без квартир не останется, потому что деньги есть на этих счетах, они защищены.

О предсказаниях Жириновского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Я был лично знаком с Владимиром Вольфовичем, он не был предсказателем. Он любил эпатаж и с удовольствием этим занимался. Но он был человеком очень эрудированным и хорошо подготовленным. Он был вообще-то специалист по Ближнему Востоку, эксперт. Всё, что он говорил, сбывается, потому что он говорил это на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире. Это прогноз, основанный на знании.

О дальнейших решениях по ключевой ставке ЦБ

Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] мне ничего о ключевой ставке не говорит, она сама, наверное, пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров ЦБ, на своей «комсомольской ячейке», и в ходе дискуссии принимают окончательное решение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев



Но надеюсь, что оно будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

О многоступенчатом принятии решений российскими чиновниками

Процесс принятия решения всегда непростой. Когда неоднозначные вопросы доходят до меня, это как правило те проблемы, решение которых требует разных точек зрения.

Мои поручения, как правило, нужны для того, чтобы определиться. Если есть спор, тогда коллеги приходят ко мне и просят принять окончательное командирское решение. Иногда нужно, чтобы решение было положено на бумагу и исполнялось, как нормативный акт.

Про потепление климата

Помните старый анекдот? О доме надо думать. Те прогнозы, о которых вы сказали, это же не эфемерные подсчеты. Говорят, что будет таять вечная мерзлота и здесь огромная проблема для окружающей среды, потому что отсюда идут выбросы в атмосферу больше, чем от всех автомобилей вместе взятых.

Значит, если льды будут таять, то и прибрежные регионы РФ тоже могут оказаться под угрозой. Ну, во-первых, у нас целые поселки, города на сваях стоят в вечной мерзлоте, там уже начинает что-то потрескивать. Вот об этом надо думать. Во-вторых, у нас прибрежные города — это в том числе Санкт-Петербург. Дамбу-то мы построили, о которой мечтали еще со времен Петра I, но надо думать, что дальше делать. О доме думать прежде всего!

Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный

На самом деле, это не праздный вопрос. Если к нам будет кто-то переселяться [из других стран из-за изменения климата], у нас безработица 2,3%, у нас рабочие места заняты. [...] Нам есть куда расселять людей, но надо подумать заранее о социальной инфраструктуре. Но прежде всего, надо думать о вопросах, которые у нас внутри возникают.

Про бумажную прессу

Мне думается, что бумажная журналистика также будет иметь свое место в этом огромном меняющемся мире, как и бумажная книга. Есть ведь возможность полистать гаджет, где хорошим шрифтом всё изложено на разных языках. Я сам, честно говоря, этим пользуюсь, но взять книгу — это совсем другая история. И бумажная журналистика — взять в руки те же «Известия» или «Комсомолку», полистать, покопаться там, — в этом есть кайф какой-то. Я надеюсь, что те, кто занимается бумажной журналистикой, учтут это и будут этот интерес имеющийся создавать. Главное ведь контент. Если у бумажной прессы будет интересный контент по сравнению с интернет-шелухой, она не умрет.

О том, с кем бы Путин выпил чашку чая

Из ныне живущих личностей я бы хотел почаще встречаться с близкими мне людьми. Если говорить о ушедших мировых лидерах, то у меня были контакты, не такие уж близкие, но были, с канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Он был фигурой международного масштаба, и не только в силу того, что он был крупным мужчиной, но и по своим действиям и убеждениям.

Когда он уже перестал быть канцлером, он регулярно приезжал ко мне в гости. И я имел в удовольствие с ним беседовать. Я с интересом вспоминаю многие наши с ним разговоры, они были очень для меня полезными.

Бывший президент Франции Жак Ширак Фото: TASS/Zuma

Очень интересным человеком был бывший президент Франции Жак Ширак. Он был энциклопедистом: что ни спросишь — всё знает. На всё у него было свое мнение, и он его придерживался. Он был галантным человеком. <...> Я многому от него научился: манера поведения, интеллигентность и так далее.

Другим человеком, не только весьма теплым в общении, но деятельным и хватким, был Сильвио Берлускони. Он много сделал для развития российско-итальянских отношений. Несмотря на то, что происходит сейчас, в Италии есть симпатия к России, а у нас — к Италии. Отмечу, что все эти деятели внесли вклад в развитие двухсторонних отношений. С ними было очень интересно. Они были личностями, с собственным мнением, концентрировались на укреплении суверенитетов собственных стран.

О нехватке узких специалистов и терапевтов в больницах

Главная проблема с кадрами находится в первичном звене здравоохранения. У нас есть стационары, там практически нет вопросов с кадрами, а в первичном звене — есть. Из этого вытекает понятный вывод. Это прежде всего вопрос организации здравоохранения в регионах РФ.

Если посмотреть на оборачиваемость коек в стационарах, то мы увидим, что они не целиком и не полностью в течение года заполнены. А в то же время в первичном звене здравоохранения, в поликлиниках, больницах, где работают каждый день, есть проблемы. И это задача местных органов власти — распределить нагрузку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Второе связано с подготовкой кадров. Минздрав старается привлечь как можно больше абитуриентов, и этот процесс идет. Мы начали доплачивать врачам и медсестрам в небольших населенных пунктах, и это тоже имеет значение. Мы впервые за предыдущие годы видим приток 17,5 тыс. специалистов, но их всё-таки не хватает. Всё это, безусловно, нужно делать гораздо большим, лучшим темпом, чем до сих пор. Не могу с этим не согласиться.

Про работу на селе и нехватку юных кадров

Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики РФ. Оно развивается хорошим темпом, 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве. В 1986 году Советский Союз закупил 35 млн тонн зерновых, а в прошлом году мы поставили 66 млн тонн на экспорт. Еще в 2000 году мы начали экспортировать, но это было 1,2 млн тонн.

Мы входим в число трех крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок, а по пшенице занимаем первое место в мире. У нас стабильно большой ресурс для экспортных операций. Есть проблемы, связанные с молоком, с плодоовощной продукцией, но есть и программа развития. Все растет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Одна из важнейших проблем — социальные вопросы на селе, жилье, культура, образование. Есть программа социально-экономического развития села. Она, в целом, обеспечена финансированием. Наверное, и этого мало. Самое главное — повышение уровня благосостояния людей, которые проживают на селе, увеличение уровня их дохода. От этого будут решаться все остальные вопросы.

Традиционно, со времен СССР, мы уделяли большое внимание кадрам. Сейчас работа на селе становится всё более интересной. Это индустрия уже. Она требует специалистов высокого класса, высокой квалификации. Причем разных уровней: в области биологии, химии, генетики.

Область генетики — важнейшее направление. Она сейчас развивается применительно к интересам сельского хозяйства наиболее высокими темпами. Нужно чтобы мы говорили об этом не только на мероприятиях подобного рода раз в год, а чтобы об этом говорили постоянно и создавали условия для молодых людей, которые бы приходили и с интересом работали в этом секторе экономики.

Государство, со своей стороны, будет всё делать, чтобы привлекать абитуриентов. Но производители должны создавать условия, чтобы целевым образом направлять людей на подготовку. И в ходе подготовки подбирать для себя кадры, обеспечивать их работу на предприятиях и их производственную практику.

Об абортах

Что касается абортов, мы должны здесь думать о религиозных убеждениях, о вопросах демографии, об уровнях благосостояния российских семей и о праве женщины. Это тонкий вопрос, который в ходе пресс-конференции не решается.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

О порносайтах и запретах

Порносайты смотрят во всем мире, не только в нашей стране. Сначала порносайты, а потом котлету заказать. Любые запреты имеют право на существование, но нужно предложить альтернативу более интересную, чем порносайты. Чтобы человек залез туда, открыл порносайт и сказал: «нет, это я уже где-то видел, а мне хочется посмотреть что-то другое...».

О теле Ленина

То же самое касается и темы захоронения тела Ленина. Когда-то, наверное, общество к этому подойдет, но сегодня, особенно сегодня, в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество.

О статусе Королева

Что касается развития Королева как космической столицы — у нас в Москве будет строиться центр развития космической отрасли, но Королев — это признанный центр и как наукоград заслуживает отдельного внимания, там есть идеи.

Вообще, нужно подумать о том, как использовать потенциал Королева.

О помиловании сына Байдена и переменах личности

Байден помиловал своего сына, хотя обещал этого не делать. В истории нашей страны есть и другие примеры. Всем известна картина «Иван Грозный и сын его Иван». Легенда или нет, как и то, что произошло с сыном Петра I, Алексеем. Или со Сталиным, это не легенда, когда Сталин отказался от предложения поменять его сына Якова, находившегося в плену, на фельдмаршала Паулюса. Сказал: «Я солдата на фельдмаршала не меняю!». Это решение человека. <...> Этот настрой в обществе, который поддерживался и главой государства, Сталиным, не дал ему возможности спасти своего сына.

Президент США Джо Байден приветствует своего сына Хантера Байдена Фото: REUTERS/Craig Hudson/File Photo

Что касается Байдена — он политик, и всегда важно, чего в тебе больше: политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека, я бы не осуждал его за это.

О том, как Путин изменился за время СВО

Мы все меняемся, каждый день, каждый час. Но эти три года были серьезным испытанием для всех нас, для страны и для меня. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. И я стал совершенствовать имеющиеся у меня навыки в поиске ключевых вопросов и в возможностях сосредоточить внимание и силы на их решении.

О мирных инициативах по Украине

Мы обращаем внимание на мирные инициативы Бразилии, Китая и других стран. Они искренние и не навязывают ничего ни одной из сторон: ни Украине, ни России. И делается это нейтральными странам, которые не вмешиваются в конфликт.

В отличие от западных государств, которые фактически являются воюющей стороной. Об их инициативах надо сто раз подумать.

Что касается возможности остановить конфликт сейчас. Сейчас происходит истощение боевой техники и живой силы противника. Что мы видим на поле боя сегодня? Наша армия идет вперед, противник не может закрепиться на позициях. Наши ребята идут — дальше, и дальше, и дальше.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Если сделать перерыв — это даст возможность Украине отдохнуть, подтянуть технику. Подготовка у нынешних бойцов Украины совсем не та, это фиксируют и наши ребята. Потому что те, кто готовят, сами никогда не воевали.

Длительный период перемирия даст возможность противнику заняться подготовкой и укреплением личного состава.

Нам нужно не перемирие, нам нужен мир, долгосрочный и прочный, обеспеченный гарантиями. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии. Но решения нужно поискать.

О том, чтобы он изменил в решениях февраля 2022 года

Гипотетический вопрос. Если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит, я бы подумал, что решение, принятое в начале 2022 года, нужно было принимать раньше. Зная об этом, нужно было начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО.

Ведь и крымские события были спонтанными. События 2022 года тоже начались без особой подготовки, потому что дальше невозможно было стоять на месте, терпеть и ждать пока ситуация для нас ухудшится.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Киевские власти объявили, что не будут исполнять Минские соглашения. Прямо сказали, заявили о претензиях на какое-то оружие массового уничтожения. Мы увидели, что нас обманули по поводу Минских соглашений. Восемь лет на Донбассе продолжается война, бойня и уничтожение людей. Более того, мы увидели, что началось военное освоение этих территорий с параллельным уничтожение всего, что связано с Россией. Дальше невозможно было оставаться в том состоянии, в котором мы находились. Вынудили нас к этим действиям.

Зная заранее, что произойдет, надо было бы проводить системную серьезную подготовку.

Об уровне развития фармацевтической промышленности в стране

Фармацевтическая промышленность — это важнейшее направление нашей деятельности. В 2008 году я был председателем правительства РФ, когда мы начали работу по развитию собственной фармацевтической промышленности. В 2009 году были сформулированы определенные программы, подразумевающие развитие этой отрасли при поддержке государства, средств федерального бюджета. Сегодня наши фармацевтические компании начали вкладывать в развитие собственные ресурсы. Это большие вложения, исчисляющиеся десятками миллиардов рублей. Они начали создавать свои программы развития, препараты, субстанции. В России начали производить сложные лекарства в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Отсутствие в аптеках тест-полосок [для больных диабетом] и инсулина — это недоработки соответствующих ведомств на местах. Деньги в целом на все рецептурные препараты выделяются в полном объеме. Нехватка препаратов — это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. Об этом я обязательно поговорю с коллегами в правительстве и в субъектах РФ. Нужно просто вовремя всё делать и правильно ориентироваться в том, каковы потребности рынка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сейчас программа развития фармацевтической промышленности включена в проект технологического лидерства. К 2033 году мы должны выйти на 90% обеспечения собственными жизненно важными препаратами и на 40% — по медицинским изделиям.

Про угрозы российским проектам СПГ в Арктике

Конкуренции боятся и используют средства политической борьбы для недобросовестной конкуренции. Известная компания «Новатэк» — она не является лидером, в других странах, в том числе в Штатах производят больше СПГ. Но мы растем. Стараются помешать нам расти. Это недобросовестное средство сдерживания конкурентов. Это плохо в том числе и для них, потому что если они такими способами, а не экономическими, будут бороться с конкурентами, они утратят конкурентоспособность.

Об Украине и российском газе

Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас по 700-800 млн долларов за контракт. Возникает вопрос, что с этим делать. Но это не наши проблемы. Это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям.

Фото: РИА Новости

Кстати, совсем недавно мне наши спецслужбы доложили, что в Словакии задержаны украинские диверсанты с картами расположения объектов газовой энергетики в Словакии. Мне вчера-позавчера об этом доложили, все-таки я попрошу, чтобы по партнерским каналам наши ребята уточнили у коллег, что же это такое, мало того, что у нас теракты совершают, теперь еще и в европейских странах. Но это их выбор. Наш выбор — развитие сотрудничества, и мы будем добиваться своих целей.

Об отказе приглашать Россию на военные праздники и памятные мероприятия на Западе

Мы никуда не стремимся. Нам дома хорошо, надо укреплять себя самих, и в этом смысл нашей работы. Это первое. А второе: мы никогда не забудем о тех жертвах, которые были принесены нашим народом на алтарь победы над нацизмом. Самое главное, чтобы мы этого не забывали.

То, что это пытаются забыть в других странах, — естественно для них, для сегодняшних руководителей. Для них это линия атаки на Россию. Забыть, сдвинуть, не вспоминать. Но это их дело.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Мы будем рады видеть всех, кто пожелает к нам приехать, чтобы отметить [юбилей Победы]. Моя позиция в том, что мы вообще открыты для всех, кто хочет быть с нами в эти дни в Москве, в том числе для участников антигитлеровской коалиции, которые внесли свой заметный вклад в победу над нацизмом. Там тоже были героические люди, мы их любим, уважаем.

Их потери несопоставимы с потерями советского народа. У нас погибло 27 млн человек, в США — 500 тыс., в Великобритании — около 400 тыс. Поэтому вклад в победу разный, но их участие дорогого стоило, хотя бы потому, что они были с нами, они нас поддерживали. В том числе за счет ленд-лиза. Мы, правда, за это [ленд-лиз] заплатили целиком и полностью. Когда я стал президентом, мы рассчитались даже по ленд-лизу, несмотря на то, что столько лет прошло. Но мы ценим вклад союзников в общую борьбу.

О просьбе Ельцина беречь Россию

Да, я не просто уберег страну, а увел ее от края пропасти. Всё, что происходило с Россией до и после, вело к полной утрате суверенитета. Без суверенитета Россия существовать, как самостоятельное государство, не может.

Обращаю ваше внимание на то, что вы сказали в отношении правления Бориса Николаевича Ельцина. Всё было хорошо. Его покровительственно хлопали по плечу, не замечали, когда он прикладывался к рюмочке, он был очень приятен во всех западных кругах. Однако как только он поднял голос в защиту Югославии и сказал, что происходящее [удары по Белграду] противоречат международному праву и уставу ООН, его тут же начали преследовать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Я сделал всё, чтобы Россия стала самостоятельной, суверенной державой, которая в состоянии принимать решения в своих интересах, а не в интересах тех стран, которые подтаскивали ее к себе, похлопывая по плечу.

Да, инфляция есть, но мы будем с этим бороться. В то же время, у нас есть и темпы экономического роста. Россия заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности, первое место в Европе. Великобритания же не входит даже в пятерку. При этом мы готовы работать с Великобританией, но если Великобритания будет работать с нами.

О личном счастье

Всем хорошо известно, я родился в простой рабочей семье. Мои предки форсировали Дунай еще в XIX веке. Из архива мне принесли бумагу, где один из моих предков награжден Георгиевским крестом, одним из первых. Отец мой и все родственники воевали на фронтах Великой Отечественной войны, очень много погибших было, отец был инвалидом войны. Я сам служил в органах внешней разведки. Всегда моя работа была сопряжена со служением Отечеству. Конечно, то, что граждане России уже не в первый раз доверили мне возглавить государство — огромная честь и ответственность. Можно было бы сказать, что я счастлив.

Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу «Итоги года с Владимиром Путиным» в Гостином дворе Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Но это счастье не может быть полным до тех пор, пока ребята наши не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, не обнимут их дети. Пока молодые люди, девушки не будут создавать нужное количество нам для России семей и заводить детей. Очень хочу, чтобы ученые, деятели искусства и культуры реализовали свои планы. Только тогда можно будет сказать, что я счастлив.

Об образе России

Россия — это огромная территория, история, культура, наши обычаи и традиции. Это всё Россия. Но самое главное — это люди. За достижения наших спортсменов, олимпиадников, молодых ученых я радуюсь, как за членов своей семьи. Без всякого преувеличения. Поэтому я на Россию смотрю, как на семью.

Об отношении к своим обязанностям

Если люди мне доверили осуществлять функции президента страны, есть определенные обязанности, я настраиваю себя на то, что должен исполнять их достойно, с полной отдачей. Если я возьму практику что-то ненавидеть или не любить из того, что входит в мои обязанности, нужного результата достигнуто не будет. Поэтому я давно себя выставил на то, что все, что я должен делать, должен делать с удовольствием.

О возможности дать политическое убежище Зеленскому

Не знаю. Вполне вероятно, что он, как и некоторые люди из высшего политического руководства Украины, [которые] выехали за рубеж. Вполне вероятно, что и он уедет. Его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает.

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) Фото: REUTERS/Johanna Geron

Но если бы он неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и сказал, что ему нужно политическое убежище, Россия никому не отказывает.

О пожелании россиянам на Новый год

Я когда встречаюсь с представителями конфессий, я их часто спрашиваю: «А вот вам люди чаще всего о чем говорят, о чем сожалеют?». Знаете, сожалеют о чем? Слишком мало уделяли внимания детям. В преддверии Нового года, это семейный праздник, в преддверии Рождества, хотел бы пожелать, чтобы вы больше уделяли своим близким. Успехов вам, счастья и благополучия.