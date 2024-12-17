Друг моего врага: интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии

В Сирии пересекаются интересы Турции и Израиля, отношения между которыми в последнее время и так трещат по швам. Анкара разорвала дипломатические отношения с Тель-Авивом на фоне войны в секторе Газа. Однако сейчас подливают масла в огонь предполагаемые контакты с курдскими отрядами. Если курдские силы, под контролем которых находится северо-восток Сирии, получат помощь со стороны Тель-Авива, власти Турции, как пишут местные СМИ, допускают вариант с ударами по израильской авиации. Подробности — в материале «Известий».

Расширение присутствия

«Усиление присутствия на Голанах укрепляет израильское государство, и особенно это важно в нынешних условиях. Мы продолжим селиться там и сделаем их процветающими», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По сведениям The Jerusalem Post, израильские власти собираются удвоить население этой территории.

После свержения президента Башара Асада Израиль начал расширять контроль над зоной разграничения с Сирией. В ночь на 9 декабря ЦАХАЛ вошла в новые районы на нейтральной территории, помимо этого, продолжаются авиарейды Тель-Авива в Сирии.

Израильские военные на линии разграничения между оккупированными Израилем Голанскими высотами и Сирией Фото: REUTERS/Jamal Awad

Особенно остро на это отреагировала Анкара. По словам министра обороны Турции Яшара Гюлера, Израиль, «усиливая агрессию» на Ближнем Востоке, «проявляет свой оккупационный менталитет». По словам главы минобороны, Анкара опасалась, что нападения ЦАХАЛ не ограничатся Газой и «распространятся на весь регион».

Еще сильнее Турецкую Республику беспокоит то, что контролирующие северо-восток Сирии курдские формирования обращаются к израильским властям за открытием каналов военной помощи. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает вариант нанесения ударов по израильской авиации, которая совершает рейды в Сирии, пишет газета Yeni Safak. Это может произойти, если Тель-Авив всё же решится поддержать курдские силы.

В настоящее время Турция на фоне падения режима Башара Асада считает, что находится в сильной позиции, поскольку к власти в Дамаске пришли близкие ей вооруженные группировки.

О том, что Анкара хотела бы пересмотра линии границ и присоединения части Сирии, заговорили после выступления турецкого лидера на 8-м съезде возглавляемой им Партии справедливости и развития. «Если Первая мировая война пересмотрела границы нашего региона, то что бы произошло, если бы условия были другими? Скорее всего, города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск, Ракка, были бы нашими провинциями, так же как Антеп, Хатай, Урфа», — заявил Эрдоган.

Сирийцы, проживающие в Турции, празднуют после свержения президента Башара Асада Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Впоследствии он сообщил, что его слова не так поняли и речь шла не о присоединении сирийских городов, а просто об установлении братских отношений с населением этих регионов.

Тем временем Израиль также демонстрирует, что не собирается останавливаться в Сирии. Как поясняют в ЦАХАЛ, все действия страны «направлены на обеспечение безопасности» Израиля, в частности, граждан, проживающих в районе Голанских высот.

«Существует реальная угроза того, что террористические элементы попытаются утвердиться вблизи нашей границы. Мы действуем решительно, чтобы не допустить скопления экстремистских группировок рядом с нами», — заявил глава ЦАХАЛ Герци Халеви.

Новый внешнеполитический курс

Лидер пришедшей к власти в Сирии вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) дал программное интервью арабским телеканалам «Аль-Арабия», «Аль-Хадас» и Syria TV, назвав приоритеты нового руководства страны.

По его словам, после многих лет войны страна не может позволить себе «вступать в новые изнуряющие конфликты, которые могут привести к еще большим разрушениям». Наибольшее внимание в своей речи он уделил будущим отношениям с Москвой, Тегераном и Тель-Авивом.

Посланник ООН в Сирии Гейр Педерсен встречается с лидером пришедшей к власти в Сирии вооруженной оппозиции Ахмедом аш-Шараа в Дамаске Фото: REUTERS

Он отметил, что, несмотря на предысторию отношений РФ и предыдущего режима, новые сирийские власти не настроены против Москвы, но ждут, что она пересмотрит свою политику по отношению к Дамаску.

Ахмед аш-Шараа добавил, что новое руководство Сирии рассчитывает на новый этап отношений, отвечающий общим интересам, поэтому оно не делало никаких резких шагов против Москвы.

Лидер оппозиции назвал «иранский проект» вредным, исключив возможность перезапуска отношений с Тегераном.

Израильские военнослужащие на Голанских высотах на границе с Сирией Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Действия Израиля новые власти Сирии осудили. Аргументы правительства Биньямина Нетаньяху Ахмед аш-Шараа назвал слабыми. По его словам, действия израильских военных грозят «неоправданной эскалацией» в регионе.

Он также призвал международное сообщество вмешаться и взять на себя ответственность за эскалацию, подчеркнув важность контроля над ситуацией в регионе и уважения суверенитета Сирии.

Что думают эксперты

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с «Известиями» отметил, что если Израиль не будет особо нагнетать, то в случае стабилизации ситуации отношения Турции и Израиля будут налаживаться, потому что страны крайне заинтересованы друг в друге как экономические партнеры.

— Их отношения неоднократно проходили через период эскалации, потом это заминалось, и экономические интересы перевешивали. То же самое может произойти и сейчас. Пройдет время, и турки точно так же будут сотрудничать с израильтянами, постепенно это сотрудничество будет восстанавливаться, поскольку две страны в этом заинтересованы, — рассказал политолог.

Он добавил, что с точки зрения не тактической, а стратегической перспективы американцы настроены на создание курдского государства на территории Ближнего Востока.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Abed Rahim Khatib

— Это станет серьезным ударом по арабскому и исламскому миру, потому что куски территорий будут отщипывать от Сирии, Ирана, Ирака и Турции. Понятно, что туркам такая перспектива не нравится. Все их действия против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), по их словам, направлены на то, чтобы погасить любые ростки сепаратизма, — пояснил эксперт.

Специалист напомнил, что при этом еще несколько лет назад в Иракском Курдистане был успешно проведен референдум о независимости. Единственной страной, которая его тепло поддержала, был Израиль.

Онтиков также полагает, что спешить американцам и израильтянам особо некуда.

— У них нет необходимости создать курдское государство за год-два, даже за 10 лет. Но такой проект существует. Турки, конечно, будут с огромным вниманием следить за этими действиями. Израильтяне понимают, что создание курдского государства приведет к серьезному ослаблению арабского и исламского мира, — уверен востоковед.

Навруз в городе Акре в курдском регионе Ирака Фото: TASS/Zuma

Директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина отмечает, что пока Реджеп Эрдоган публично заявляет, что «намерен присоединить к Турции сирийские города Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка с преобразованием их в турецкие провинции», а глава национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын посещает мечеть Омейядов в Дамаске, МИД Турции сообщает о недопустимости израильских поползновений на сирийскую территорию.

«Он поддержал в этих заявлениях Египет и Катар. МИД Турции уточнил, что как раз сейчас, «в этот сложный период, когда есть возможность достичь мира и стабильности, о которых сирийский народ мечтал на протяжении многих лет, Израиль снова демонстрирует свой оккупационный менталитет», — отмечает политолог.

По ее мнению, спрогнозированная многими наблюдателями стратегическая ось Турция – Израиль на Ближнем Востоке «при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе не осью, а кривой куда более сложного порядка».

«Потому что интересы двух государств расходятся, начиная с вопроса о контроле над бесхозной пока в официально-политическом смысле сирийской территорией», — считает специалист.