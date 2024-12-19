Ценовая реакция: какие инструменты помимо ключевой может использовать ЦБ
Помимо повышения ключевой ставки у Банка России есть и другие методы охлаждения инфляции: ужесточение в регулировании кредитования, повышение нормы резервирования и контроль за валютным курсом, перечислили опрошенные «Известиями» эксперты. Часть из них регулятор уже реализовал в этом году. О том, что ЦБ, возможно, нужно было применять эти инструменты раньше, заявил президент Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Впрочем, в условиях санкций повышение ставок все же самый действенный механизм. Почему у него все больше критиков и какое решение Центробанк примет 20 декабря — в материале «Известий».
Как Путин относится к политике ЦБ и высокой ключевой
В России быстро растет экономика (на 3,9–4% по итогам года), а также реальные зарплаты — на 9% — с этих данных начал свое выступление на прямой линии президент. Однако к концу 2024-го инфляция разогналась до 9,2–9,3%, отметил Владимир Путин. Впрочем, он подчеркнул: это усредненные цифры, и субъективно каждый человек может ощущать ее по-своему. Основная причина роста цен в том, что предложение товаров на рынке не догоняет спрос.
— У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание этой товарной массы и выпуск продукции. <…> Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление. Это первое, — заявил глава государства.
Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином Дворе. В 2024 году прямая линия с гражданами и большая ежегодная пресс-конференция с журналистами проходят в совмещенном формате
Вторая объективная причина — это урожай, третья — рост мировых цен на некоторые продукты, перечислил президент. Сказываются и внешние ограничения, санкции, поскольку удорожают логистику, добавил он. Но есть и недоработки. По словам Владимира Путина, правительству требуется более своевременно работать в отраслевом разрезе, думать о развитии отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса.
— Некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать летом. Но, повторяю, вот эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше, — подчеркнул президент.
Недовольство политикой Банка России, который поднял ставку до рекордных 21% в октябре, в последние месяцы действительно высказывалось на разных уровнях. В частности, тема поднималась на встрече президента с бизнесом 16 декабря. Кроме того, накануне прямой линии глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал действия ЦБ «вредительством».
— Это выполнение указа Международного валютного фонда. <...> Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? — сказал депутат.
ЦБ начал повышать ключевую ставку еще летом 2023 года — тогда она была на уровне 7,5%. К декабрю 2023-го ее увеличили до 16%, затем Банк России взял паузу. Однако летом 2024-го подъем ключевой возобновили — в октябре она достигла рекордных 21%, и это, вероятно, еще не предел. Высокая ключевая делает кредитование менее выгодным, а вклады, наоборот, более привлекательными. Люди меньше тратят и больше сберегают, это снижает совокупный спрос и должно «сбить» инфляцию.
Однако высокая ставка делает менее выгодными кредиты и для бизнеса, а компаниям сейчас особенно требуется финансирование для перестройки экономики, импортозамещения и наращивания предложения.
Какие инструменты помимо ключевой ставки есть у ЦБ
К альтернативным методами сдерживания кредитования можно отнести количественные ограничения на займы, рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Макропруденциальные надбавки повышают нагрузку на капитал банка при выдаче определенного вида ссуд: чем выше это значение, тем больше запаса капитала требуется. ЦБ стал активно использовать эти ограничения в 2024 году.
Регулятор 1 июля повысил макронадбавки для ссуд с полной стоимостью кредита 25–40 %. А с 1 сентября ввел надбавки практически по всем необеспеченным потребкредитам. Ужесточения летом появились и для автокредитов — ЦБ установил надбавки к коэффициентам риска для ссуд, выданных заемщику с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% (то есть тем, кто тратит свыше половины дохода на погашение долгов).
Также на IV квартал 2024-го регулятор ужесточил ограничения на выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. Так, например, банкам разрешается выдавать такие ссуды россиянам с ПДН более 80%, но доля подобных займов в общем объеме выдач не может превышать 3%. Кредиты наличными гражданам, которые тратят на выплату долгов от 50 до 80% дохода, должны занимать долю максимум в 15% у банка.
Однако руководство ЦБ всегда рассматривало меры макропруденциального регулирования не как инструмент снижения инфляции (считая это скорее побочным эффектом), а как механизм для финансовой стабильности, отметила Ольга Беленькая. Тем не менее, когда ключевая уже высока и достаточна для привлекательности рублевых сбережений, использование банковского регулирования может усилить эффект.
У регулятора есть и другие инструменты — например, операции на открытом рынке по купле и продаже ценных бумаг (это влияет на объем ликвидности — свободных денег в экономике) или повышение нормы резервирования (влияет на то, какую часть привлеченных на вклады средств банк может выдать в качестве кредитов, а какую — должен держать в резервах), перечислил независимый эксперт Андрей Бархота. Однако в условиях санкций их применение вряд ли помогло бы «сбить» инфляцию.
— Эти инструменты охватывают денежную трансмиссию потребительского сектора и промышленности, тогда как инфляция в РФ имеет импортные корни. Девальвация рубля и рост издержек производителей подогреваются беспрецедентными санкциями, — пояснил Андрей Бархота.
Инструментов борьбы с инфляцией у регулятора в сегодняшних условиях очень мало, заявлял в колонке для «Известий» экономист, экс-министр финансов Михаил Задорнов. Курс рубля перестал быть балансирующим механизмом. Также Банк России лишился возможности управлять значительной частью золотовалютных резервов.
— В итоге, кроме ключевой и прямых количественных ограничений кредитования, способов контролировать рост цен у ЦБ не остается. Повышение ставки можно сравнить с аспирином: это простое, топорное, но действенное лекарство, — заявлял Михаил Задорнов.
Как ЦБ будет ужесточать правила кредитования в 2025 году
Одна из причин, почему повышение ключевой ставки оказывалось недостаточно эффективным для замедления кредитования, — наличие большого объема льготных займов, пояснила Ольга Беленькая из «Финам». Речь, например, о льготной безадресной ипотеке на новостройки — спрос на жилье из-за нее подскочил, как и цены на недвижимость. С 1 июля 2024-го программу закрыли.
При этом теперь Банк России активнее использует альтернативные методы. Например, в первом полугодии планируется ввести надбавки к коэффициентам риска по кредитам крупным компаниям с высоким уровнем долга. Это поможет финансовым организациям накопить буфер капитала для покрытия рисков корпоративного кредитования, пояснила Ольга Беленькая.
Кроме того, ЦБ РФ с 1 апреля 2025 года получит право устанавливать макропруденциальные лимиты в отношении ипотеки и автокредитов, то есть для них введут количественные ограничения на выдачу высокорискованным заемщикам.
Какое решение примет ЦБ по ключевой ставке в декабре
Заседание ЦБ по ключевой намечено на следующий день после прямой линии — 20 декабря. Согласно консенсус-прогнозу «Известий», за неделю до заседания рынок ожидал, что ставку поднимут до нового рекорда — 23%. Этот вариант по-прежнему остается основным, считают опрошенными «Известиями» эксперты.
В ответ на вопрос жителя Псковской области Валерия Семенова о том, сказала ли Эльвира Набиуллина президенту о декабрьском решении по ставке, Владимир Путин ответил:
— Она мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей комсомольской ячейке, и в ходе дискуссий принимают окончательное решение. Но надеюсь, что оно будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.
Сама глава Центробанка говорила, что решение ЦБ не предопределено, хотя регулятор и давал сигнал о возможности повышения ключевой в декабре.
Тем не менее увеличение ставки до 23% может стать своеобразным «компромиссом» между сегодняшней инфляционной картиной (которая могла бы обосновать и более сильный рост) и основаниями для замедления инфляции в будущем, полагает Ольга Беленькая.
Как считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, пик повышения ключевой уже близок. А в следующем году инфляция может замедлиться до 6–8%.