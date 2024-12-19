Ценовая реакция: какие инструменты помимо ключевой может использовать ЦБ

Помимо повышения ключевой ставки у Банка России есть и другие методы охлаждения инфляции: ужесточение в регулировании кредитования, повышение нормы резервирования и контроль за валютным курсом , перечислили опрошенные «Известиями» эксперты. Часть из них регулятор уже реализовал в этом году . О том, что ЦБ, возможно, нужно было применять эти инструменты раньше , заявил президент Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Впрочем, в условиях санкций повышение ставок все же самый действенный механизм. Почему у него все больше критиков и какое решение Центробанк примет 20 декабря — в материале «Известий» .

Как Путин относится к политике ЦБ и высокой ключевой

В России быстро растет экономика (на 3,9–4% по итогам года), а также реальные зарплаты — на 9% — с этих данных начал свое выступление на прямой линии президент. Однако к концу 2024-го инфляция разогналась до 9,2–9,3% , отметил Владимир Путин. Впрочем, он подчеркнул: это усредненные цифры, и субъективно каждый человек может ощущать ее по-своему. Основная причина роста цен в том, что предложение товаров на рынке не догоняет спрос .

— У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание этой товарной массы и выпуск продукции. <…> Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление. Это первое, — заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином Дворе. В 2024 году прямая линия с гражданами и большая ежегодная пресс-конференция с журналистами проходят в совмещенном формате Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Вторая объективная причина — это урожай, третья — рост мировых цен на некоторые продукты , перечислил президент. Сказываются и внешние ограничения, санкции, поскольку удорожают логистику, добавил он . Но есть и недоработки. По словам Владимира Путина, правительству требуется более своевременно работать в отраслевом разрезе, думать о развитии отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса .

— Некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать летом. Но, повторяю, вот эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше , — подчеркнул президент.

Недовольство политикой Банка России, который поднял ставку до рекордных 21% в октябре, в последние месяцы действительно высказывалось на разных уровнях . В частности, тема поднималась на встрече президента с бизнесом 16 декабря. Кроме того, накануне прямой линии глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал действия ЦБ «вредительством» .

— Это выполнение указа Международного валютного фонда. <...> Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет ? — сказал депутат.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

ЦБ начал повышать ключевую ставку еще летом 2023 года — тогда она была на уровне 7,5%. К декабрю 2023-го ее увеличили до 16%, затем Банк России взял паузу . Однако летом 2024-го подъем ключевой возобновили — в октябре она достигла рекордных 21%, и это, вероятно, еще не предел . Высокая ключевая делает к редитование менее выгодным, а вклады, наоборот, более привлекательными . Люди меньше тратят и больше сберегают, это снижает совокупный спрос и должно «сбить» инфляцию .

Однако высокая ставка делает менее выгодными кредиты и для бизнеса, а компаниям сейчас особенно требуется финансирование для перестройки экономики, импортозамещения и наращивания предложения .

Какие инструменты помимо ключевой ставки есть у ЦБ

К альтернативным методами сдерживания кредитования можно отнести количественные ограничения на займы , рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Макропруденциальные надбавки повышают нагрузку на капитал банка при выдаче определенного вида ссуд: чем выше это значение, тем больше запаса капитала требуется . ЦБ стал активно использовать эти ограничения в 2024 году.

Регулятор 1 июля повысил макронадбавки для ссуд с полной стоимостью кредита 25–40 %. А с 1 сентября ввел надбавки практически по всем необеспеченным потребкредитам. Ужесточения летом появились и для автокредитов — ЦБ установил надбавки к коэффициентам риска для ссуд, выданных заемщику с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% (то есть тем, кто тратит свыше половины дохода на погашение долгов).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также на IV квартал 2024-го регулятор ужесточил ограничения на выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. Так, например, банкам разрешается выдавать такие ссуды россиянам с ПДН более 80%, но доля подобных займов в общем объеме выдач не может превышать 3% . Кредиты наличными гражданам, которые тратят на выплату долгов от 50 до 80% дохода, должны занимать долю максимум в 15% у банка.

Однако руководство ЦБ всегда рассматривало меры макропруденциального регулирования не как инструмент снижения инфляции (считая это скорее побочным эффектом), а как механизм для финансовой стабильности , отметила Ольга Беленькая. Тем не менее, когда ключевая уже высока и достаточна для привлекательности рублевых сбережений, использование банковского регулирования может усилить эффект .

У регулятора есть и другие инструменты — например, операции на открытом рынке по купле и продаже ценных бумаг (это влияет на объем ликвидности — свободных денег в экономике) или п овышение нормы резервирования (влияет на то, какую часть привлеченных на вклады средств банк может выдать в качестве кредитов, а какую — должен держать в резервах), перечислил независимый эксперт Андрей Бархота. Однако в условиях санкций их применение вряд ли помогло бы «сбить» инфляцию .

— Эти инструменты охватывают денежную трансмиссию потребительского сектора и промышленности, тогда как инфляция в РФ имеет импортные корни. Девальвация рубля и рост издержек производителей подогреваются беспрецедентными санкциями , — пояснил Андрей Бархота.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Инструментов борьбы с инфляцией у регулятора в сегодняшних условиях очень мало , заявлял в колонке для «Известий» экономист, экс-министр финансов Михаил Задорнов. Курс рубля перестал быть балансирующим механизмом. Также Банк России лишился возможности управлять значительной частью золотовалютных резервов.

— В итоге, кроме ключевой и прямых количественных ограничений кредитования, способов контролировать рост цен у ЦБ не остается. Повышение ставки можно сравнить с аспирином: это простое, топорное, но действенное лекарство, — заявлял Михаил Задорнов.

Как ЦБ будет ужесточать правила кредитования в 2025 году

Одна из причин, почему повышение ключевой ставки оказывалось недостаточно эффективным для замедления кредитования, — наличие большого объема льготных займов , пояснила Ольга Беленькая из «Финам». Речь, например, о льготной безадресной ипотеке на новостройки — спрос на жилье из-за нее подскочил, как и цены на недвижимость . С 1 июля 2024-го программу закрыли.

При этом теперь Банк России активнее использует альтернативные методы. Например, в первом полугодии планируется ввести надбавки к коэффициентам риска по кредитам крупным компаниям с высоким уровнем долга. Это поможет финансовым организациям накопить буфер капитала для покрытия рисков корпоративного кредитования , пояснила Ольга Беленькая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, ЦБ РФ с 1 апреля 2025 года получит право устанавливать макропруденциальные лимиты в отношении ипотеки и автокредитов, то есть для них введут количественные ограничения на выдачу высокорискованным заемщикам .

Какое решение примет ЦБ по ключевой ставке в декабре

Заседание ЦБ по ключевой намечено на следующий день после прямой линии — 20 декабря . Согласно консенсус-прогнозу «Известий», за неделю до заседания рынок ожидал, что ставку поднимут до нового рекорда — 23%. Этот вариант по-прежнему остается основным , считают опрошенными «Известиями» эксперты.

В ответ на вопрос жителя Псковской области Валерия Семенова о том, сказала ли Эльвира Набиуллина президенту о декабрьском решении по ставке, Владимир Путин ответил :

— Она мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей комсомольской ячейке, и в ходе дискуссий принимают окончательное решение. Но надеюсь, что оно будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сама глава Центробанка говорила, что решение ЦБ не предопределено, хотя регулятор и давал сигнал о возможности повышения ключевой в декабре .

Тем не менее увеличение ставки до 23% может стать своеобразным «компромиссом» между сегодняшней инфляционной картиной (которая могла бы обосновать и более сильный рост) и основаниями для замедления инфляции в будущем , полагает Ольга Беленькая.