Великий потом: власти отложили треть расходов бюджета на конец года

Власти оставили больше трети расходов бюджета на последние месяцы года. В октябре–декабре траты казны составят почти 14 трлн, или 35% от всего плана на 2024-й, оценила Счетная палата. Проблема регулярно возникает перед Новым годом. В этот раз она особенно актуальна из-за и без того высокой инфляции. Эксперты полагают, что ЦБ учтет крупные бюджетные траты, принимая решение по ключевой 20 декабря, — это аргумент в пользу повышения ставки. Кроме того, неравномерное использование государственных средств повышает риски дефицита казны и торможения экономики. Нужно ли менять распределение расходов по месяцам и как — в материале «Известий».

Почему треть расходов бюджета отложена

Расходы федерального бюджета в октябре–декабре 2024-го составят рекордные 13,9 трлн рублей. Из всего объема трат казны это 34,8%, то есть больше трети средств направят в экономику в последние месяцы. Такая динамика свидетельствует о неравномерности использования государственных денег в течение года, говорится в докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета за январь–сентябрь 2024-го («Известия» его изучили).

Так, в первые три квартала этого года процент расходования средств составлял по 22–23% (примерно по 8,5–9 трлн за три месяца), подсчитали аудиторы. В 2023-м была сопоставимая динамика, а на октябрь–декабрь тоже пришлось 34,5% (11,2 трлн).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уже к середине декабря уровень расходования бюджетных средств выше, чем в прошлом году, и составляет 35,5 трлн, или 88,6% всех трат, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. В 2023-м к этому времени было потрачено 28,6 трлн (87,9%).

— Неритмичность расходов в течение года — типичная ситуация, характерная не только для 2024-го. Так, средний процент неисполненных к IV кварталу трат за последние восемь лет составлял порядка 34%. Исключение было в 2022-м, когда по итогам оставалось направить более 37% средств. Однако это объяснялось увеличением всего объема трат на 8,2 трлн, — напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова.

Как правило, в конце года больше всего расходов приходится на декабрь, подтвердили в Минфине. Это связано с перечислением зарплаты, денежного содержания (различных надбавок для госслужащих) и пенсий (в том числе за январь 2025-го). А также — платежами по обслуживанию госдолга (они определены эмиссионными документами) и завершением расчетов по госконтрактам, объяснили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Счетной палате также добавили, что отложенные на конец года расходы связаны с поздним распределением средств ведомствами, а также несвоевременным предоставлением денег регионам.

Кроме того, крупная сумма трат оказалась перенесена на конец года, так как летом власти пересмотрели бюджетные параметры, добавила Анна Чалова. Она уточнила: по сравнению с изначальным планом прогнозируемые траты казны в 2024-м при пересмотре увеличили на 2,7 трлн.

Они связаны с незапланированными расходами, большинство из которых пойдет на льготную ипотеку и обслуживание госдолга из-за роста ключевой, а также на потребности силовых ведомств, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно финансовому плану, доходы в этом году составят 36,1 трлн, расходы — 39,4 трлн, соответственно, дефицит — 3,3 трлн. При этом на портале «Электронный бюджет» лимит трат увеличен до 40,1 трлн.

К чему ведет неравномерное расходование бюджетных денег

Неравномерное расходование негативно сказывается на бюджетном процессе и уровне цен. За короткое время в экономику «впрыскивается» значительный объем денег, из-за чего растут и инфляция, и объем неосвоенных средств, отметила Алла Чалова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. В результате это ведет к увеличению ключевой ставки, которая вместе с тем всё меньше сдерживает стоимость товаров и услуг, добавил кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что для управления денежно-кредитной политикой важнее динамика расходов в целом по году, напомнила Ольга Беленькая из «Финама». Однако, по ее словам, регулятор учитывает и временные колебания трат, поэтому их равномерность — важный фактор.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

И в 2024 году он может оказать особое влияние — инфляция и без того высокая. В ноябре в годовом выражении, по данным Росстата, она дошла до 8,88%. Из-за этого, как писали ранее «Известия», рынок ждет очередного увеличения ключевой до 23% на заседании 20 декабря. Однако депутаты и бизнес заранее критикуют ужесточение политики.

18 декабря глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов открыто выступил против политики главы Центробанка и усомнился во влиянии ключевой ставки на цены.



— Это вредительство. Это выполнение указа Международного валютного фонда. <...> Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? — сказал депутат.

В Минфине, Счетной палате и ЦБ не ответили на вопрос «Известий» о том, насколько серьезно повышенные траты бюджета в конце года отражаются на росте инфляции. Впрочем, сейчас у Банка России неделя тишины перед решением по ключевой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Бороться с ростом цен можно не только через монетарные методы (ключевую ставку), но и с помощью разумного планирования расходов, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

— Добиться полностью равномерного расходования средств бюджета внутри года очень сложно. Проще плавно трансформировать структуру трат в сторону увеличения авансирования человеческого капитала, образования, здравоохранения и технологий. Из-за того, что в этих сферах велика роль социального фактора и нет массового выпуска продукции, инфляция будет существенно ниже за счет плавной трансмиссии денежных потоков, — полагает Андрей Бархота.

Остроту в этом вопросе уже удалось снизить, когда разрешили осуществлять госзакупки без привязки к календарному году, подчеркнул директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Он добавил: до конца проблема не решена — вся отчетность и значительные объемы финансирования приурочены именно к 12 месяцам, что и создает такую аритмичность. Власти могут доработать бюрократические механизм, чтобы сгладить всплески трат.