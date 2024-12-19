Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Происшествия
Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА

Не обессудьте: средняя стоимость потребкредитов превысила 34%

Почему проценты по займам значительно выше, чем по вкладам, и как банки готовятся к росту ключевой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Полная стоимость потребкредитов в крупнейших банках РФ в среднем превысила 34%, выяснили «Известия». Показатель растет перед заседанием ЦБ по ключевой, намеченном на 20 декабря. По его итогам, как ожидается, ставку снова поднимут — до рекордных 23%. Переплата по таким ссудам сейчас может быть полуторакратной, при этом банки ужесточают политику выдач, а доля одобряемых заявок сокращается. Почему проценты по вкладам значительно ниже, чем по займам, и что будет в следующем году — в материале «Известий».

Ставки по кредитам в декабре 2024-го

Полная стоимость кредитов (ПСК) в России достигла в среднем 34,2% у топ-10 банков по объему портфеля займов физлиц, следует из данных с их сайтов. «Известия» их изучили. За почти два месяца, после прошлого повышения ключевой ставки (до 21%), она выросла на 1,4 п.п. Речь идет о показателе, который включает в себя не только процент по кредиту, но и все дополнительные платежи — например, если требуется оформить страховку или определенный тариф.

При этом минимальная стоимость кредитов достигла в среднем 28,8% — за два месяца этот показатель увеличился на 3 п.п., следует из данных с сайтов крупнейших банков. Это говорит о том, что финансовые организации не только заложили в цены предыдущее повышение ключевой, но и возможность ее дальнейшего роста на заседании 20 декабря — к этому они готовятся. Согласно консенсус-прогнозу «Известий», ставку могут увеличить на 2 п.п., до нового рекорда — 23%.

Средний срок займа в октябре составлял 2,5 года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Переплата по такой ссуде при среднем ПСК в 34% будет полуторакратной — около 44%.

Банкам приходится повышать стоимость кредитов по мере ужесточения политики ЦБ, напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Дорожает для них и фондирование — проценты по вкладам сейчас могут достигать 23–25% даже на сроках в год, да и по двух-трехлетним депозитам она превышает 20% у отдельных игроков рынка.

Удорожание фондирования банков напрямую влияет на рост ПСК, отметил глава АКРА Михаил Полухин. При этом конкуренция на рынке вкладов усилилась — в том числе поскольку в России появились бесплатные переводы до 30 млн рублей. Это позволяет клиентам без проблем переводить средства кредиторам, которые предложат наибольшую доходность.

Таким образом, проценты по «потребам» (более 34% — с учетом всех дополнительных трат заемщика) гораздо выше, чем по вкладам (до 25%). То есть разница в ставках может достигать 8–12%.

Ни дать ни взять: средний размер потребкредита упал до 132,4 тыс. рублей
Это минимальное значение за последние семь лет

В таких условиях маржа (доходность) банков по ссудам, как кажется, должна увеличиваться в период высокой ключевой, однако, как правило, жесткая политика ЦБ иначе влияет на показатели, отметил экономист Андрей Бархота. Спрос на высокодоходные депозиты значительно превышает спрос на дорогие кредиты — банкам сейчас «отдают» гораздо больше, чем раньше.

Выдачи кредитов действительно падают — в октябре они снизились почти на треть относительно предыдущего месяца, уточнили в ОКБ. По их данным, всего за 10 месяцев 2024-го финансовые организации оформили ссуды на 4,66 трлн рублей.

При этом приток средств населения на вклады в 2024 году высок — с начала года россияне принесли в банки 7,4 трлн рублей, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Участники рынка стремятся не попасть в ситуацию «процентных ножниц» — когда стоимость привлеченных средств постепенно догоняет доходность по активам (кредитам), пояснил Иван Уклеин из «Эксперт РА». Из-за этого часть ссуд, выданных в период низких ставок, становится убыточной. Это особенно касается портфеля ипотеки, поскольку она оформляется более чем на 20 лет, тогда как срок депозитов в большинстве случаев короче трех лет.

Займы против: минимальная стоимость потребкредитов подскочила до 25%
При каких условиях возможно получить такую «выгодную» ставку и что будет с предложениями банков к новому году

Когда проценты ставки по займам

Инфляция пока не замедляется в выраженной форме, поэтому можно ожидать продолжения роста ключевой ставки даже в I квартале 2025-го, предупредил экономист Андрей Бархота. В следующем году ПСК способна превысить 40%, ежемесячный платеж из-за этого вырастет на 15–35%. Это отсечет заявки на кредиты со стороны примерно четверти потенциальных заемщиков.

— В новом году получение беззалоговых кредитов для всех категорий населения станет скорее привилегией, нежели доступной возможностью, — подчеркнул Андрей Бархота.

Помимо того, ЦБ может ужесточить макропруденциальные лимиты (МПЛ) по кредитам, отметил Владимир Чернов. Они ограничивают долю высокорискованных заемщиков — тех, кто направляет на обслуживание долгов большую часть своего дохода.

Например, сейчас финансовая организация может иметь среди всех своих должников не более 15% заемщиков, которые направляют на погашение более половины дохода.

фото

МПЛ спровоцировали ужесточение стандартов выдач кредитов, уточнил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Как результат, уровень одобрений заявок на ссуды в ноябре опустился до 22,5% против пиковых 40% в марте 2024-го. В конечном счете заемщикам, у которых уже есть долговая нагрузка, становится гораздо тяжелее оформить новый кредит.

Банки, как правило, поднимают ставки еще до решения ЦБ, в зависимости от ожиданий по ее динамике, уточнил Владимир Чернов. Всё зависит от того, каким будет сигнал регулятора по дальнейшей политике и реальной ситуации с инфляцией в РФ на начало 2025 года.

Ключевой фактор для ЦБ сейчас — это динамика корпоративного кредитования, считает глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Выдачи ссуд физлицам уже достаточно замедлились, тогда как бизнес долгое время наращивал долговую нагрузку, несмотря на высокую ставку.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что корпоративное кредитование уже находится в переломном моменте, после которого оно должно замедлиться, напомнили в «Финам». Если это произойдет, пиком ключевой в этом цикле повышения может стать уровень в 23%, после чего ее, вероятно, начнут снижать до 18% к концу 2025-го. Однако если факторы разгона цен сохранят свою силу, ЦБ придется реагировать — ставка может дорасти до 24–25%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024