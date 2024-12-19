«Больше всего граждан интересуют вопросы об СВО»

Больше всего граждан, которые отправляют свои вопросы на прямую линию, интересуют темы, связанные с СВО, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что людей, в частности, волнуют ход боевых действий, перспективы развития ситуации на фронтах, обеспечение потребностей военнослужащих и их семей. Среди других тем на повестке прямой линии — социально-экономические, развитие транспортной инфраструктуры и здравоохранение. Официальный представитель Кремля добавил, что к мероприятию есть интерес и у иностранных журналистов, число которых будет примерно на том же уровне, что и в прошлом году. О подготовке к «Итогам года с Владимиром Путиным» и о том, какую роль в этом сыграл искусственный интеллект, — в эксклюзивном интервью Дмитрия Пескова «Известиям».

«Для того чтобы всё подготовить, работает большой коллектив»

— Каждый год вы осматриваете перед мероприятием зал. На какие моменты обращаете внимание? Какие замечания были? И чем эти итоги года отличаются от тех, которые были в прошлом?

— Зал всегда чуть-чуть видоизменяется, но для нас главное — это удобное рабочее место для главы государства, чтобы ему было удобно, хорошо видно зал. Я смотрю, чтобы мне тоже хорошо было видно зал, потому что нужно давать возможность журналистам задавать вопросы. Также важно, чтобы было удобно со-ведущим, потому что модераторы этой беседы — это ребята, которые пару недель, не покладая рук, готовились к этому мероприятию. Они перелопатили, наверное, сотни тысяч обращений граждан: читали своими глазами и у них была возможность систематизировать эти обращения. Каждый раз у них есть свое понимание, о каких вопросах в обязательном порядке должен рассказать глава государства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ну и потом главное, чтобы самим журналистам было хорошо видно и тоже было удобно. Для того чтобы всё подготовить, работает большой коллектив. Среди них и каналы: Первый, «Россия», и пресс-служба президента. Да и многие подразделения администрации президента работают, чтобы мероприятие удалось на высшем, как это положено, уровне.

— Как сейчас выглядит рейтинг вопросов, который хотят задать президенту? Как он изменился? Мы с вами общаемся за день до начала мероприятия. Какие вопросы популярные сейчас? И насколько искусственный интеллект помог в их отборе?

— Помог очень здорово, искусственный интеллект учится даже в ходе работы программы, в ходе подбора вопросов. В целом, по понятным причинам, больше всего граждан интересуют вопросы о специальной военной операции. Дальше уже идет нюансировка: это ход боевых действий, перспективы развития ситуации на фронтах, обеспечение потребностей фронта и наших героев, которые на передовой, их семей, которые находятся дома, последующее трудоустройство, оформление всех необходимых документов, причитающиеся выплаты и так далее. Здесь очень много нюансов, но это всё связано с темой специальной военной операции.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Транспортная инфраструктура — понятно, что страна огромная. Конечно, граждане хотят, чтобы это был новый транспорт, исправно работал, своевременно, всё было по расписанию. Бытовые вопросы, уровень развития экономики. Всевозможные аспекты, связанные с экономическим развитием. Медицина, здравоохранение. Всë это традиционно на повестке дня.

«Президент очень ответственно готовится каждый раз»

— Как выглядит исходный документ, который получает президент, когда готовится к этому мероприятию? Это папка? Много папок?

— Это много папок, исходного документа нет. Владимир Путин с самого начала получает непосредственные обращения граждан, каждое из них распечатано на отдельном листе. Президент всегда лично просматривает достаточно много обращений, что дает очень хорошую обратную связь от граждан. Помимо этого это большое количество справок — это и статистические показатели и справки по различным отраслям. Президент, еще раз повторяю, очень ответственно готовится каждый раз и обновляет свою базу знаний по всем отраслям нашей экономики.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе, 14 декабря 2023 года Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

— Много ли иностранных журналистов из недружественных государств в этот раз? Были ли те, кому по каким-то причинам пришлось отказать?

— Нет, их не много. Такие есть. Во-первых, естественно, это все те иностранцы, из недружественных стран, которые продолжают работать у нас. Они здесь аккредитованы, у них действующая аккредитация Министерства иностранных дел. И помимо этого, еще какое-то количество иностранцев, которые изъявили желание приехать специально для этой пресс-конференции.

— То есть меньше, чем в прошлом году?

— Нет, наверное, на том же уровне.