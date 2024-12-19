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Путин спрогнозировал рост ВВП РФ до 4% в 2024 году

Путин: рост ВВП России в 2024 году составит 3,9–4%
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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в 2024 году составит 3,9–4%. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

Глава государства назвал экономику основой стабильности и обороноспособности РФ. Он добавил, что Россия развивается, несмотря на внешние угрозы.

«В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет 3,9%, а может быть, и 4% даже», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что за два года рост экономики РФ составил около 8%. По его словам, таких результатов нет у ведущих экономик еврозоны, а также Соединенных Штатов Америки.

«Международные институты, финансовые и экономические, поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности, и на четвертое место в мире. Впереди Китай, США, Индия. Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ, в этом году обогнали Японию. Но это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться», — подчеркнул он.

Также Путин отметил, что серьезным показателем для всех экономик является безработица, которая в РФ находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Кроме того, тревожным сигналом он назвал инфляцию, которая уже составила 9,2–9,3%. При этом глава государства подчеркнул, что заработные платы выросли на 9% в реальном выражении.

«В целом это ситуация стабильная, повторяю, и надежная. У нас и правительство, и Центральный банк ставит также задачу приземлить эти темпы. На следующий год, по разным оценкам, должны у нас быть где-то 2–2,5%», — сказал президент.

«Россия стала гораздо сильнее»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

Ранее, 4 декабря, Путин сообщал, что валовой внутренний продукт России вырос на 4,1% в период с января по октябрь 2024 года. Рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью, отмечал президент.

До этого, 12 ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание на то, что динамика повышения ВВП страны значительно превосходит тот же показатель у стран, которые ввели антироссийские санкции.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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