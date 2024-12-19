Путин призвал проверить выплаты участникам КТО в Курской области

Все военные, участвующие в спецоперации, должны получать выплаты, которые им причитаются. Об этом 19 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

Президент обозначил, что, если бойцы спецоперации перемещены в Курскую область, где сохраняется режим контртеррористической операции (КТО), они должны получать выплаты в полном размере.

«Всё поправим, все получат то, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом. Обязательно, сомнений нет», — заявил глава государства.

Еще в начале ноября Путин в своем поздравлении Совета по развитию гражданского общества и правам человека с 20-летием отметил, что контроль за соблюдением прав участников спецоперации и их семей является важнейшим направлением деятельности структуры.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».