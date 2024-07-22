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CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО

CNN: более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние повышенной готовности
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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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В настоящее время более 500 тыс. военнослужащих НАТО находятся в режиме повышенной боевой готовности. Об этом 21 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя альянса Фараху Дахлаллаху

«С 2014 года НАТО претерпело самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за поколение. Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен Холодной войны, и в настоящее время более 500 тыс. военнослужащих находятся в состоянии высокой готовности», — говорится в публикации.

Однако она также отметила, что альянс не призывает других членов НАТО вводить в своих странах обязательную военную службу.

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Ранее, 10 июля, сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Вашингтоне подтвердил повышение готовности ряда баз США в Европе.

Накануне, 9 июля, телеканал CNN сообщил, что на прошлой неделе впервые за десятилетие военные базы США по всей Европе привели в состояние повышенной готовности. Это произошло после того, как якобы были получены разведданные о готовящейся серии атак по саботажу военных объектов США.

Европейское командование США отказалось напрямую комментировать «усиление бдительности».

В Европе в последнее время начали повышать уровень готовности силовых структур из-за угрозы терактов. Ранее, 30 июня, CNN сообщил о повышенной готовности военных баз США в Европе из-за угрозы теракта. По словам официальных лиц, базы, в том числе гарнизон армии страны в Штутгарте, где находится штаб-квартира европейского командования США, в воскресенье повысили уровень боевой готовности.

30 июня издание Stars and Stripes сообщило, что руководство на авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) США в Германии отдало распоряжение пилотам являться на службу в гражданском, форму же носить исключительно на территории базы, объяснив это мерами безопасности.

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