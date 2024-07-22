CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
В настоящее время более 500 тыс. военнослужащих НАТО находятся в режиме повышенной боевой готовности. Об этом 21 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя альянса Фараху Дахлаллаху
«С 2014 года НАТО претерпело самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за поколение. Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен Холодной войны, и в настоящее время более 500 тыс. военнослужащих находятся в состоянии высокой готовности», — говорится в публикации.
Однако она также отметила, что альянс не призывает других членов НАТО вводить в своих странах обязательную военную службу.
Ранее, 10 июля, сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Вашингтоне подтвердил повышение готовности ряда баз США в Европе.
Накануне, 9 июля, телеканал CNN сообщил, что на прошлой неделе впервые за десятилетие военные базы США по всей Европе привели в состояние повышенной готовности. Это произошло после того, как якобы были получены разведданные о готовящейся серии атак по саботажу военных объектов США.
Европейское командование США отказалось напрямую комментировать «усиление бдительности».
В Европе в последнее время начали повышать уровень готовности силовых структур из-за угрозы терактов. Ранее, 30 июня, CNN сообщил о повышенной готовности военных баз США в Европе из-за угрозы теракта. По словам официальных лиц, базы, в том числе гарнизон армии страны в Штутгарте, где находится штаб-квартира европейского командования США, в воскресенье повысили уровень боевой готовности.
30 июня издание Stars and Stripes сообщило, что руководство на авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) США в Германии отдало распоряжение пилотам являться на службу в гражданском, форму же носить исключительно на территории базы, объяснив это мерами безопасности.