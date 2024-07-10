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Столтенберг подтвердил повышение готовности ряда баз США в Европе

Столтенберг: США привели в повышенную готовность ряд своих баз в Европе
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Фото: Global Look Press/dpa/Andreas Arnold
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США привели в повышенную готовность ряд своих баз на территории Европы. Об этом 10 июля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Вашингтоне.

«Действительно, США повысили уровень готовности ряда своих баз, но это должна комментировать американская сторона», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о повышении готовности американских баз на фоне якобы угроз проведения диверсий.

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Накануне, 9 июля, телеканал CNN сообщил, что на прошлой неделе впервые за десятилетие военные базы США по всей Европе привели в состояние повышенной готовности. Это произошло после того, как якобы были получены разведданные о готовящейся серии атак по саботажу военных объектов США.

Европейское командование США отказалось напрямую комментировать «усиление бдительности».

В Европе в последнее время начали повышать уровень готовности силовых структур из-за угрозы терактов. Ранее, 30 июня, CNN сообщил о повышенной готовности военных баз США в Европе из-за угрозы теракта. По словам официальных лиц, базы, в том числе гарнизон армии страны в Штутгарте, где находится штаб-квартира европейского командования США, в воскресенье повысили уровень боевой готовности.

30 июня издание Stars and Stripes сообщило, что руководство на авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) США в Германии отдало распоряжение пилотам являться на службу в гражданском, форму же носить исключительно на территории базы, объяснив это мерами безопасности.

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