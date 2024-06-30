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CNN сообщила о повышенной готовности военных баз США в Европе из-за угрозы теракта

CNN: военные базы США в ЕС перевели в повышенную готовность из-за угрозы теракта
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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Военные базы Соединенных Штатов в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По словам официальных лиц, базы, в том числе гарнизон армии страны в Штутгарте, где находится штаб-квартира европейского командования США, в воскресенье повысили уровень боевой готовности.

Один из американских официальных лиц рассказал CNN, что они не сталкивались с таким уровнем угрозы «по крайней мере 10 лет». Кроме того, по данным американской армии, такое положение вводится в случае возникновения какого-либо инцидента или получения разведывательных данных, «указывающих на вероятность совершения террористических действий».

Представитель европейского командования Дэн Дэй отметил, что военные постоянно оценивают факторы, которые влияют на безопасность Вооруженных сил (ВС) США за границей.

«В рамках этих усилий мы часто принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих. По соображениям оперативной безопасности мы не станем раскрывать конкретные меры, но продолжаем сохранять бдительность», — сказал он.

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В Европе в последнее время начали повышать уровень готовности силовых структур из-за угрозы терактов. Так, 29 июня сообщалось, что глава МВД Сербии Ивица Дачич объявил «красный» уровень опасности в связи с угрозой терроризма, что подразумевает значительное увеличение полицейских в местах скопления людей.

Также 9 июня чешская полиция усилила меры безопасности из-за угрозы теракта. Отмечалось, что меры безопасности были усилены на вокзалах, в общественном транспорте и торговых центрах. Кроме того, полицейские получили указания следить за подозрительными лицами на автобусных остановках и вокзалах.

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