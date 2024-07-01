Летчикам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы

Руководство на авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) США в Германии отдало распоряжение пилотам являться на службу в гражданском, форму же носить исключительно на территории базы, объяснив это мерами безопасности. Об этом сообщило издание Stars and Stripes в воскресенье, 30 июня.

«В субботу авиабаза Шпангдалем, расположенная в сельской местности на западе Германии, выпустила собственное предупреждение, в котором говорилось, что летчикам 52-го истребительного авиаполка в качестве меры предосторожности запрещено носить форму за пределами базы, и они должны ездить на работу в гражданской одежде», — сказано в публикации.

Подробных объяснений командование базы не предоставило.

При этом на некоторых военных базах США в Европе также был объявлен режим повышенной готовности, введены дополнительные меры безопасности.

Издание объяснило, что уровень опасности «Чарли», введенный на этих базах, свидетельствует об угрозе террористического акта или нападения на личный состав или объекты.

Ранее в тот же день телеканал CNN уточнял, что, по словам американского официального лица, они не сталкивались с таким уровнем угрозы «по крайней мере 10 лет».

В Европе в последнее время начали повышать уровень готовности силовых структур из-за угрозы терактов. Так, 29 июня сообщалось, что глава МВД Сербии Ивица Дачич объявил «красный» уровень опасности в связи с угрозой терроризма, что подразумевает значительное увеличение полицейских в местах скопления людей.

Также 9 июня чешская полиция усилила меры безопасности из-за угрозы теракта. Отмечалось, что меры безопасности были усилены на вокзалах, в общественном транспорте и торговых центрах. Кроме того, полицейские получили указания следить за подозрительными лицами на автобусных остановках и вокзалах.