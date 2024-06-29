МВД Сербии повысило уровень готовности силовиков из-за угрозы терактов
Глава МВД Сербии Ивица Дачич объявил «красный» уровень опасности в связи с угрозой терроризма, что подразумевает значительное увеличение полицейских в местах скопления людей. Об этом сообщил в субботу, 29 июня, портал Blic.
«Это означает, что все руководители организационных подразделений министерства немедленно принимают меры в соответствии с инструкциями о том, как действовать в случае угрозы терроризма», — сказал он.
Кроме того, на связи с Дачичем находятся его коллега из Республики Сербской Синиша Каран и директор полиции республики Синиша Кострешевич.
Ранее в субботу мужчина ранил из арбалета в шею полицейского, который дежурил у посольства Израиля. Раненому правоохранителю удалось ликвидировать нападавшего. Пострадавшего доставили в больницу, где успешно прооперировали.
В израильской дипмиссии пострадавших не было. Попытку теракта, предварительно, совершил 25-летний Милош Жуйович. По словам Дачича, произошедшее является террористическим актом, направленным против Сербии и против полиции.