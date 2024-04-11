Куда ты в лес: где прятался и как ловили подозреваемого в расстреле полицейского

Автомат АК-107, пистолет, большое количество патронов и контейнер с веществом, «внешне схожим с наркотическим», обнаружили следователи во время обыска гаража Василия Бурякова. 33-летнего москвича задержали днем 11 апреля в лесах Тверской области — там он скрывался после перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов, в результате которой один полицейский погиб, а второй получил тяжелые ранения. Во время задержания, отвечая на вопрос о признании вины, Буряков заявил: «Признаю... наверное». В случае если его вина будет доказана, Бурякову грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного, полагают юристы.

«Признаю, наверное»

В лесу неподалеку от города Белого Тверской области сотрудники МВД при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве полицейского. Им оказался 33-летний житель Москвы Василий Буряков. По словам источника «Известий», мужчина сопротивления не оказал.

«Буряков доставлен в подразделение ГСУ СК России по Московской области для проведения допроса, а также иных следственных действий с его участием» , — сообщила днем 11 апреля пресс-служба областного главка СК РФ.

Задержанный Василий Буряков Фото: МВД РФ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что из Тверской области в столицу задержанного доставили на вертолете. Она опубликовала в Telegram видео, на кадрах: вертолет приземляется, полицейские выводят из него Бурякова в наручниках и ведут к автозаку.

МВД опубликовало и видео с места задержания. На нем виден прикрытый еловыми ветками мотоцикл подозреваемого. В ответ на вопрос следователя, признает ли он свою вину, Буряков отвечает: «Признаю... наверное».

Задержанного Василия Бурякова ведут в автозак Фото: МВД РФ

Позже появилась информация об обыске в гараже, который, вероятно, принадлежал задержанному, — и происхождение найденного там теперь будут выяснять следователи.

«Произведена выемка автомата, пистолета, большого количества пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом. Всё изъятое направлено для проведения экспертиз», — сообщила пресс-служба областного главка Следственного комитета РФ.

Мотоцикл задержанного, укрытый еловыми ветками Фото: МВД РФ

На видео, распространенном правоохранительными органами, видно, что к автомату у подозреваемого было два магазина патронов, а к пистолету — четыре обоймы, в том числе две полные, одна пустая и одна наполовину полная. Также можно рассмотреть три свертка с веществом белого цвета и три темно-зеленых пакета (на них есть наклейка с изображением, напоминающим листья марихуаны).

Оружие и свертки с веществами, изъятые из тайника задержанного Фото: пресс-служба СК РФ

По словам источника «Известий», следствию стало известно о намерении Бурякова сбежать сначала в Финляндию, а оттуда — на Украину. В окрестностях Белого он скрывался, вероятно, потому что хорошо знал местность — из этого города родом его бывшая жена, сюда он неоднократно приезжал к ее родственникам, пояснил собеседник «Известий».

Перестрелка 7 апреля

Перестрелка между полицейскими и Василием Буряковым произошла 7 апреля в лесополосе на границе подмосковных Фряново и Черноголовки. Там полицейские обнаружили тайник с 2 кг мефедрона. Сотрудники правоохранительных органов спрятались неподалеку, и когда появился дилер, предприняли попытку его задержать.

«Хозяин» тайника стал отстреливаться, в результате старший прапорщик МВД Сергей Ефименко погиб, его напарник находится в больнице в тяжелом состоянии.

Место перестрелки между полицейскими и Василием Буряковым в лесополосе на границе подмосковных Фряново и Черноголовки Фото: прокуратура Московской области

Сразу после этого в Подмосковье был объявлен план «Перехват». По словам корреспондента «Известий», проверки на дорогах действительно были доскональными — только за два дня сотрудники правоохранительных органов остановили его машину в Подмосковье четыре раза для осмотра.

После перестрелки подозреваемый скрылся с места преступления. Он уехал на мотоцикле в Тверскую область и скрывался в лесу. Ориентировку на него МВД разослало 9 апреля.

Бурякову предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ), сообщили в подмосковном СК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Какое наказание грозит подозреваемому

За покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов подозреваемый может получить от восьми до 20 лет лишения свободы, напомнил адвокат по уголовным делам, экс-следователь СК, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Максим Калинов.

— Не исключено и пожизненное лишение свободы. Но всё зависит от состояния второго пострадавшего полицейского. Квалификация преступления может поменяться в зависимости от того, выживет ли он, — заявил «Известиям» эксперт.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Максим Калинов подчеркнул, что если полицейские, которые пытались задержать подозреваемого, были в гражданской одежде и не сказали, что они сотрудники правоохранительных органов, то дело могут переквалифицировать на ст. 105 «Убийство». Тогда наказание составит от шести до 15 лет лишения свободы.

— Но, на мой взгляд, переквалификации не будет. Скорее всего, полицейские обозначили себя как сотрудников правоохранительных органов, — отметил он.

Но адвокат Адвокатской палаты Москвы Баграт Махмудов полагает, даже если полицейские находились на месте в гражданской одежде, Бурякову всё равно можно вменить ст. 317 УК РФ о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Это возможно, если подозреваемый в момент инцидента осознавал, кем были находившиеся в засаде.