 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Моор заявил об усложнении ситуации с паводком в Тюменской области к 20 апреля
Экономика
Производитель «Кубань-Вино» перешел в госсобственность
Общество
Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области превысил 10 м
Мир
Небензя заявил о превращении украинцев в крепостных из-за закона о мобилизации
Мир
В Латвии сообщили о намерении властей выслать 24 россиянина
Мир
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
Мир
Гуцул сообщила о разрешении ввозить в РФ сельскохозяйственные товары из Гагаузии
Мир
Словакия сохранит запрет на импорт 14 позиций продовольствия с Украины
Авто
В РФ начали продавать спорткар MG с «дверями-ножницами»
Общество
Суд арестовал имущество Шабутдинова и его сообщника стоимостью 100 млн рублей
Мир
В Харьковской области объявлена эвакуация из 47 населенных пунктов
Общество
Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову
Мир
В ФБР увидели риск похожего на атаку на «Крокус Сити Холл» теракта в США
Происшествия
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Авто
Представлен новый кроссовер «Москвич 8»
Авто
«Калашников» выпустил электрический ретробайк «Иж-49»
/

Куда ты в лес: где прятался и как ловили подозреваемого в расстреле полицейского

В гараже задержанного в Тверской области Василия Бурякова нашли схрон с оружием и свертки с веществами, похожими на наркотики
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомат АК-107, пистолет, большое количество патронов и контейнер с веществом, «внешне схожим с наркотическим», обнаружили следователи во время обыска гаража Василия Бурякова. 33-летнего москвича задержали днем 11 апреля в лесах Тверской области — там он скрывался после перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов, в результате которой один полицейский погиб, а второй получил тяжелые ранения. Во время задержания, отвечая на вопрос о признании вины, Буряков заявил: «Признаю... наверное». В случае если его вина будет доказана, Бурякову грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного, полагают юристы.

«Признаю, наверное»

В лесу неподалеку от города Белого Тверской области сотрудники МВД при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве полицейского. Им оказался 33-летний житель Москвы Василий Буряков. По словам источника «Известий», мужчина сопротивления не оказал.

«Буряков доставлен в подразделение ГСУ СК России по Московской области для проведения допроса, а также иных следственных действий с его участием», — сообщила днем 11 апреля пресс-служба областного главка СК РФ.

Задержанный Василий Буряков

Задержанный Василий Буряков

Фото: МВД РФ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что из Тверской области в столицу задержанного доставили на вертолете. Она опубликовала в Telegram видео, на кадрах: вертолет приземляется, полицейские выводят из него Бурякова в наручниках и ведут к автозаку.

МВД опубликовало и видео с места задержания. На нем виден прикрытый еловыми ветками мотоцикл подозреваемого. В ответ на вопрос следователя, признает ли он свою вину, Буряков отвечает: «Признаю... наверное».

Задержанного Василия Бурякова ведут в автозак

Задержанного Василия Бурякова ведут в автозак

Фото: МВД РФ

Позже появилась информация об обыске в гараже, который, вероятно, принадлежал задержанному, — и происхождение найденного там теперь будут выяснять следователи.

«Произведена выемка автомата, пистолета, большого количества пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом. Всё изъятое направлено для проведения экспертиз», — сообщила пресс-служба областного главка Следственного комитета РФ.

Мотоцикл задержанного, укрытый еловыми ветками

Мотоцикл задержанного, укрытый еловыми ветками

Фото: МВД РФ

На видео, распространенном правоохранительными органами, видно, что к автомату у подозреваемого было два магазина патронов, а к пистолету — четыре обоймы, в том числе две полные, одна пустая и одна наполовину полная. Также можно рассмотреть три свертка с веществом белого цвета и три темно-зеленых пакета (на них есть наклейка с изображением, напоминающим листья марихуаны).

Оружие и свертки с веществами, изъятые из тайника задержанного

Оружие и свертки с веществами, изъятые из тайника задержанного

Фото: пресс-служба СК РФ

По словам источника «Известий», следствию стало известно о намерении Бурякова сбежать сначала в Финляндию, а оттуда — на Украину. В окрестностях Белого он скрывался, вероятно, потому что хорошо знал местность — из этого города родом его бывшая жена, сюда он неоднократно приезжал к ее родственникам, пояснил собеседник «Известий».

Перестрелка 7 апреля

Перестрелка между полицейскими и Василием Буряковым произошла 7 апреля в лесополосе на границе подмосковных Фряново и Черноголовки. Там полицейские обнаружили тайник с 2 кг мефедрона. Сотрудники правоохранительных органов спрятались неподалеку, и когда появился дилер, предприняли попытку его задержать.

«Хозяин» тайника стал отстреливаться, в результате старший прапорщик МВД Сергей Ефименко погиб, его напарник находится в больнице в тяжелом состоянии.

Место перестрелки между полицейскими и Василием Буряковым в лесополосе на границе подмосковных Фрянова и Черноголовки

Место перестрелки между полицейскими и Василием Буряковым в лесополосе на границе подмосковных Фряново и Черноголовки

Фото: прокуратура Московской области

Сразу после этого в Подмосковье был объявлен план «Перехват». По словам корреспондента «Известий», проверки на дорогах действительно были доскональными — только за два дня сотрудники правоохранительных органов остановили его машину в Подмосковье четыре раза для осмотра.

После перестрелки подозреваемый скрылся с места преступления. Он уехал на мотоцикле в Тверскую область и скрывался в лесу. Ориентировку на него МВД разослало 9 апреля.

Бурякову предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ), сообщили в подмосковном СК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Какое наказание грозит подозреваемому

За покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов подозреваемый может получить от восьми до 20 лет лишения свободы, напомнил адвокат по уголовным делам, экс-следователь СК, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Максим Калинов.

— Не исключено и пожизненное лишение свободы. Но всё зависит от состояния второго пострадавшего полицейского. Квалификация преступления может поменяться в зависимости от того, выживет ли он, — заявил «Известиям» эксперт.

Наручники в суде
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Максим Калинов подчеркнул, что если полицейские, которые пытались задержать подозреваемого, были в гражданской одежде и не сказали, что они сотрудники правоохранительных органов, то дело могут переквалифицировать на ст. 105 «Убийство». Тогда наказание составит от шести до 15 лет лишения свободы.

— Но, на мой взгляд, переквалификации не будет. Скорее всего, полицейские обозначили себя как сотрудников правоохранительных органов, — отметил он.

Но адвокат Адвокатской палаты Москвы Баграт Махмудов полагает, даже если полицейские находились на месте в гражданской одежде, Бурякову всё равно можно вменить ст. 317 УК РФ о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Это возможно, если подозреваемый в момент инцидента осознавал, кем были находившиеся в засаде.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир