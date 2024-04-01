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Услуга наказана: экс-судья получила пять лет за взятку и мошенничество

Служительница Фемиды из Подмосковья незаконно смягчила приговор в деле о ДТП с тяжелыми последствиями
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бывшую судью Жуковского горсуда Подмосковья Лину Карташеву приговорили к пяти годам колонии по делу о двух эпизодах мошенничества и взятке. По данным следствия, она брала деньги за помощь в разрешении гражданских исков и смягчении наказания по уголовному делу о ДТП с тяжким вредом здоровью. В ходе расследования Карташева признала вину, а защита считает приговор достаточно мягким и не планирует его обжаловать, но это может сделать прокуратура. Дела о коррупции в отношении федеральных судей в последние несколько лет перестали быть редкостью. Хотя проводить оперативные мероприятия и расследовать подобные преступления крайне тяжело из-за статуса неприкосновенности судей, отметили эксперты.

Последняя инстанция

Ступинский городской суд Московской области приговорил к пяти годам колонии бывшую федеральную судью Лину Карташеву за мошенничество, покушение на него и взятку. Согласно открытым данным, Карташева с 2014 года работала мировым судьей в городе Жуковский, а в 2018 году ее назначили федеральным судьей. Как полагают следователи, первый эпизод мошенничества она совершила еще в конце 2020-го. Тогда к ней «за консультацией» обратился отец одной из участниц бракоразводного процесса и предложил судье 400 тыс. рублей за полное удовлетворение исковых требований дочери в апелляционном суде. Схема подразумевала, что Карташева передаст эти средства должностным лицам Московского областного суда, но, по версии СК, деньги она попросту присвоила.

Эпизод со взяткой касается событий 2021 года, когда в производстве у Карташевой находилось дело о ДТП, повлекшем тяжкий вред здоровью. Согласно материалам следствия, судья предложила обвиняемой за 150 тыс. рублей вынести максимально мягкий приговор. В этот раз в передаче денег Карташевой участвовала ее знакомая, юрист. В итоге участница аварии отделалась наказанием в виде ограничения свободы.

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Фото: судьироссии.рф
Лина Карташева

Покушение на мошенничество экс-судьи попало в поле зрения сотрудников ФСБ и стал поводом для возбуждения уголовного дела. В октябре 2021 года Карташева убедила одного из родственников — участника гражданского процесса передать ей 1,2 млн рублей за содействие в разрешении дела в пользу ответчика в Московском областном суде. Но мужчина обратился в правоохранительные органы и согласился принять участие в оперативном эксперименте.

В результате посредник Карташевой под контролем оперативников получил муляж 1,2 млн рублей и передал его матери судьи. В этот раз следователи посчитали, что Карташева совершила лишь покушение на мошенничество в особо крупном размере, так как деньги в руки к ней не попали.

Через месяц после задержания подельника Карташева подала в отставку, но еще пользовалась неприкосновенностью как федеральная судья и не могла подвергаться уголовному преследованию. В марте 2022 года Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление главы СК РФ Александра Бастрыкина и дала согласие на возбуждение дела. Позже Карташева подала жалобу на это решение, но Верховный суд оставил ее без удовлетворения.

Женщина в ходе следствия признала вину и не намерена обжаловать приговор. Ее адвокат Герман Лысенко рассказал «Известиям», что считает решение суда достаточно мягким.

фемида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Только состав о взятке предполагает наказание от пяти лет. Откровенно говоря, это мягкое наказание, и моя подзащитная приняла решение его не обжаловать, — заявил адвокат, но добавил, что апелляционное представление на приговор может подать прокуратура.

При подобной квалификации максимальное наказание может составлять до 15 лет лишения свободы, но такие сроки назначаются крайне редко, рассказал «Известиям» бывший следователь ГСУ СК, адвокат Андрей Гривцов.

— Даже пять лет лишения свободы не выглядит мягким наказанием при таком обвинении, — заявил эксперт. — Дело в том, что суды при назначении наказания учитывают обстоятельства уголовного дела, данные о личности подсудимой, а они наверняка с учетом ее статуса были весьма положительными и наличие смягчающих обстоятельств, возраст, состояние здоровья и многие иные факторы.

Адвокат подчеркнул, что наказание для положительно характеризующейся несудимой женщины не могло быть максимальным и она могла отделаться даже условным сроком. Вместе с этим Андрей Гривцов выразил сомнение в том, что прокуратура обжалует приговор из-за его чрезмерной мягкости.

суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Дела в отношении судей

В июле 2023 года по обвинению в нескольких эпизодах получения взяток арестовали экс-председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву. В рамках дела под стражу заключили ее заместителя Татьяну Юрову, а также экс-председателя Железнодорожного районного суда Ростовской области Георгий Бондаренко.

А в августе того же года к 10 годам колонии приговорили бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову по делу о мошенничестве на 92 млн рублей. Оно стало не первым в карьере судьи Мартыновой, по которому она проходила обвиняемой — в 2018 году ей назначили семь лет лишения свободы за махинации с землей. Тогда она пообещала представителям агрохолдинга «Каневской» и концерна «Покровский» приобрести земельные участки, принадлежавшие Надежде Цапок — матери главаря банды из станицы Кущевская.

Дела с коррупционной составляющей в отношении судей без заявления взяткодателя возбуждаются крайне тяжело и неохотно, рассказал «Известиям» адвокат Вадим Багатурия.

— Оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей довольно проблематичны, так как судьи — это спецсубъекты, — сказал эксперт. — Чтобы санкционировать прослушку или скрытое видеонаблюдение в отношении судьи, нужно затратить огромное количество ресурсов и подозрения должны быть очень весомыми. Никто не любит заниматься судьями, даже когда человек приходит и открыто заявляет о вымогательстве взятки.

наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Адвокат пояснил, что для установления прослушки и наблюдения судьи, оперативники, как правило, обращаются в суд субъекта Федерации и истребуют согласие на проведение необходимых мероприятий.

— Безусловно, это должно проходить в режиме абсолютной секретности, чтобы информация просто не утекла, но иногда этот метод срабатывает, — напомнил он.

В заключение Вадим Багатурия добавил, что люди всегда готовы идти на риск и давать любые деньги взамен на освобождение от уголовной ответственности. А судьи, как и другие должностные лица, зачастую подвержены соблазну получать за раз суммы в разы превышающие их зарплаты.

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