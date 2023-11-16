Дела счет любят: ещё четырех ростовских судей подозревают в коррупции

Обыски в Советском районном суде Ростова-на-Дону связаны с масштабными проверками судебной системы региона, которая ведется как минимум с весны этого года, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах. 16 ноября, помимо выемки документов, состоялись беседы силовиков с четырьмя судьями: следователи не исключают, что они за вознаграждение помогали одному из местных бизнесменов, вынося нужные решения в пользу его компании. Что грозит судьям и как их статус сказывается на ведении следствия — в материале «Известий».

О чем беседовали следователи с судьями

Силовики пришли с обысками к председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону и еще трем судьям, сообщил 16 ноября источник «Известий». По его словам, следствие не исключает, что Елена Кобелева и ее подчиненные — Олег Батальщиков, Наталия Цмакалова и Артур Маслов за вознаграждение принимали необоснованные решения в пользу местного предпринимателя, учредителя и директора компании «Продмаш» Леонида Караханова. Его предприятие выпускает технологического оборудования для перерабатывающих предприятий агропрома.

По версии источника «Известий», правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Караханова летом этого года.

— По результатам проверки прокуратуры арестовали счета компании. Пришли к выводу, что он приплачивал судьям. Надавили на Караханова, он это признал, — отметил источник.

Фото: big-rostov

«Известия» направили запрос в компанию «Продмаш» с просьбой прокомментировать ситуацию.

На Леонида Караханова уже возбудили уголовное дело за дачу взяток, а судей могут привлечь к уголовной ответсвенности за их получение, пояснил собеседник «Известий». Но судьи являются спецсубъектами — разрешение на их преследование необходимо запрашивать у Высшей квалификационной коллегии судей.

Это далеко не первый случай, когда ростовские судьи оказываются замешаны в коррупционных скандалах. Так, в апреле этого года «Известия» сообщали о том, что обыски прошли в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и Советском судах Ростова. В них участвовали сотрудники ФСБ и центрального аппарата Следственного комитета, отметил тогда источник «Известий». Он же рассказал, что правоохранители вскрыли коррупционную схему по вынесению «нужных» приговоров, в которой замешаны 32 человека.

Тогда разработка оперативников завершилась возбуждением уголовных дел, которые коснулись, в частности, председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и зампредседателя Совета судей региона Татьяны Юровой.

По данным источника «Известий», Золотарева выносила решения в интересах агрохолдинга «Покровский». Его владелец Андрей Коровайко заочно арестован и находится в розыске. СК предъявил экс-судье обвинение по трем эпизодам получения взятки в крупном и по четырем эпизодам — в особо крупном размере. Татьяне Юровой предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Обеих судей в июле 2023 года отправили под домашний арест. Елена Золотарева попыталась обжаловать решение о возбуждении против нее уголовного дела, но в августе Верховный суд ее жалобу отклонил. В рамках этого же дела были арестованы еще два высокопоставленных представителя судебной системы региона.

Источник «Известий» указал, что нынешние обыски в Советском райсуде Ростова-на-Дону — это «отдельная история, но чистка общая».

Статус судей

Опрошенные «Известиями» юристы полагают, что судьи, с которыми 16 ноября была проведена беседа, пока проходят по делу в статусе свидетелей. Об этом, в частности, заявил адвокат, управляющий партнер объединения «Альтависта» Владимир Воронин. Он напомнил, что вопрос о возможности возбуждения уголовного дела в отношении судьи должен поставить председатель Следственного комитета России перед Высшей квалификационной коллегии судей РФ. И та в течение десяти дней после поступления представления от СКР должна вынести решение.

— Нельзя сказать, что возбуждение уголовных дел в отношении судей было мейнстримом в работе правоохранительных органов в последние годы. Во всяком случае, такие дела возбуждались не часто, точечно, не носили массового характера, — отметил он. — Вместе с тем, в Ростове-на-Дону наметился явный тренд на увеличение выявления таких преступлений, отсутствие прежней робости правоохранителей перед трудностями, связанными с возбуждением дел в отношении судей.

Владимир Воронов объяснил пристальный интерес к ростовским судьям запросом власти на выявление преступлений в судейском сообществе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Представляется, что уровень коррупции там может быть крайне высок, а судейский корпус показывает, что готов достаточно легко расставаться со своими коллегами и отдавать их в руки силовиков, если на то есть основания, — заявил он.

Возбуждение уголовных дел против судей является скорее исключением из правил и нежели системным явлением, указал адвокат, партнер адвокатского бюро «Жданов, Койда, Рубальский и партнеры» Денис Крохмаль. С ним согласился и управляющий партнер ZE Lawgic Legal Solutions Руслан Зафесов.

— Говорить о тренде с привлечением судей к ответственности, наверное, не приходится. Такие ситуации связаны, скорее, с конкретными должностными лицами этой системы, — рассказал он. — Возбуждение уголовного дела в отношении судьи — это чаще всего результат работы с уже установленными взяткодателями и посредниками во взяточничестве.

А Денис Крохмаль добавил, что при наличии доказательств о причастности судей к совершению преступления, их действия в зависимости от конкретных обстоятельств могут быть квалифицированы как мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.