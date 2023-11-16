Полиция провела обыски в Советском районном суде Ростова

Правоохранительные органы провели обыски в Советском районном суде города Ростов-на-Дону. Об этом 16 ноября сообщил источник «Известий».

По его словам, председатель и трое судей подозреваются в коррупции. По предварительным данным, все четверо принимали решения в пользу местного предпринимателя и директора компании «Продмаш» Леонида К. без должных на то оснований.

Согласно данным источника, еще этим летом счета предприятия были арестованы, а директор фирмы признался силовикам, что он приплачивал судьям. В результате проведенных мероприятий в отношении Леонида К. было возбуждено уголовное дело о даче взяток, после чего правоохранители приняли решение провести обыски в Советском районном суде.

Ранее, 14 ноября, источник «Известий» сообщил об обысках в региональном минстрое и у бывшего главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Сообщается, что его подозревают в превышении должностных полномочий.