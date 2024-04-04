Жестокие искры: кто будет наказан за сожженного заживо мальчика

Следственный комитет практически завершил расследование дела о сожжении 11-летнего мальчика в подмосковном поселке Дубовая Роща, узнали «Известия». Несколько подростков заперли его в деревянной постройке, заколотили дверь, а затем она загорелась. Следствие рассмотрело несколько версий произошедшего, рассказали в СК. Школьников – участников трагедии поставили на профилактический учет: на момент преступления они не достигли возраста уголовной ответственности. Мать погибшего рассказала «Известиям», что планирует подать иск к родителям этих детей, а жители поселка запустили петицию за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности. Но эксперты уверены, что делать это нельзя , так как подростки младше 14 лет не всегда осознают общественную опасность своих действий.

Сожгли заживо

Расследование дела о гибели 11-летнего мальчика в поселке Дубовая Роща в Раменском районе Подмосковья близко к завершению, выяснили «Известия». Оно длилось почти год. Как изначально сообщали в СК, жертву заперли в сарае и заколотили гвоздем его сверстники. А потом постройка загорелась, и мальчик погиб.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, рассказала «Известиям» мама погибшего Кристина. Однако, полагает она, его, скорее всего закроют, потому что совершившие это дети не достигли возраста уголовной ответственности.

— Мне на протяжении всего этого времени приходится доказывать, что мой ребенок сам себя не поджигал, — сказала она. — Была версия, что пожар начался изнутри, а не снаружи. Но я не верю, что мой ребенок мог сам себя поджечь. У него даже не было спичек.

Фото: Столичный СК Место трагедии, где погиб ребенок

Даже сейчас, спустя почти год после трагедии, на месте гибели мальчика сохранился мемориал — десятки игрушек туда принесли местные жители. 19 мая 2023 года у него был выпускной — Альберт закончил четвертый класс и пошел гулять с одноклассниками, рассказала мама.

— У меня была в тот день какая-то тревога, но я его отпустила, — вспоминает Кристина. — Сын пошел с ребятами, был очень веселый, довольный. Около двух часов он позвонил, сказав, что хочет пропустить тренировку. Я ему запретила, но потом сам тренер ее перенес. В пять вечера я увидела сообщение о том, что он оплатил что-то в магазине. Без десяти семь мне позвонили, и девушка сказала: «Похоже, ваш мальчик сгорел в сарае, приезжайте».

На место поехал супруг Кристины, спустя время он ей сообщил: «Его больше нет». До ночи родители находились на месте трагедии — они уехали только тогда, когда криминалисты и следователи увезли то, что осталось от тела их сына.

— В сарай, где заперли моего ребенка, можно было закинуть спичку снаружи, — уверяет мать. — А внутри он был обшит пенопластом, но двери были обиты поролоном. Пенопласт не горит, он выделяет едкий дым, но поролон вспыхивает мгновенно. Поэтому поджечь можно было и снаружи, закинув туда что-то.

Фото: соцсети Стихийный мемориал в память о мальчике

Дети рассказали родителям, что до пожара якобы была какая-то потасовка и ее участники затолкали сына Кристины в сарай, забив щеколду гвоздем, чтобы нельзя было открыть дверь.

— У этих мальчиков позиция такая: «Ничего не видели, ничего не знаем», — отметила она. — Зачем они это сделали, не знаю.

Сарай, в котором погиб подросток, находился недалеко от администрации поселения — местные жители долгое время требовали снести постройки. В них часто происходили пожары, ночевали маргинальные элементы. Однако сделано это было только после трагедии.

Неумышленное убийство

О детях, которые могли быть причастны к гибели сына, Кристина ничего не знает. На месте в момент трагедии находились два мальчика и девочка — всем было от 12 до 13 лет.

— В тот момент все его друзья ушли, и мой сын остался с ними, — рассказала мать. — Когда друзья вернулись, все полыхало. За 10 месяцев я не видела ни детей, ни их родителей — они с нами не общались. Когда мы опрашивали знакомых, они рассказали, что один из этих детей издевался над их ребенком: избивал, вымогал деньги, отбирал портфели.

Однако в Следственном комитете по Московской области признаков умышленного убийства не обнаружили , рассказала «Известиям» старший помощник руководителя ГУ подмосковного СК Ольга Врадий.

Фото: СК РФ

— Но есть признаки незаконного лишения свободы, повлекшее по неосторожности смерть, — сказала она. — Однако возраст школьников не достиг порога наступления уголовной ответственности. Оба подростка, которые закрыли ребенка в деревянной пристройке, по ходатайству следствия были поставлены на учет в профилактические органы.

В ходе расследования дела, по словам Ольги Врадий, были проверены несколько версий произошедшего, в том числе и та, согласно которой ребенка закрыли в пристройке и подожгли помещение снаружи. Кроме того, отрабатывалась и версия, согласно которой возгорание произошло непосредственно внутри.

— Чтобы ответить на все имеющиеся вопросы как следствия, так и родителей потерпевшего, был проведен большой объем работы , — пояснили в СК. — Это не менее десяти осмотров места происшествия, опрос более 40 свидетелей, в том числе детей. По уголовному делу было проведено 26 судебных экспертиз , две из них — пожарно-технические. Они подтвердили, что очаг возгорания находился внутри пристройки.

Но Кристина все же считает, что ответственность должны понести все, кто мог быть причастен к трагедии: дети, родители, администрация, которая своевременно не снесла опасные постройки.

— Если дело закроют, мы пойдем суд с гражданской позицией, — заявила она. — Единственным наказанием для этих детей может быть спецшкола, но это на усмотрение судьи. По закону они не могут привлекаться к уголовной ответственности. Но я считаю, что за свои поступки нужно отвечать.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По мнению Кристины, и родители возможных виновников смерти ее сына должны понести наказание.

— Я за то, чтобы появился закон об уголовной ответственности родителей за действия своих детей, если они еще не достигли положенного возраста, — сказала она.

Неравнодушные жители поселка создали петицию с требованием снизить возраст уголовного преследования детей за тяжкие преступления. Сейчас Кристина активно собирает подписи в ее поддержку.

Можно ли снижать возраст уголовной отвественности

Уголовная ответственность в России наступает с 14 лет, это 32 статьи в УК, среди которых есть тяжкие и особо тяжкие составы преступлений. И решать вопрос подростковой преступности и ее профилактики путем снижения возраста уголовной ответственности нельзя, считает адвокат и бывший следователь главного следственного управления СК Андрей Гривцов.

— Понимая всю боль родителей погибшего мальчика, необходимо учитывать, что на судьбу этих конкретных детей, даже при условии доказанности их вины, такое изменение никак не повлияет с учетом принципа отсутствия обратной силы закона, — пояснил «Известиям» адвокат. — Кроме того, существует достаточно много криминологических исследований, говорящих о том, что 14 лет — это возраст, когда у человека наступает хотя бы первичное понимание общественной опасности. А некоторые ученые, наоборот, ведут дискуссии о необходимости повышения возраста наступления уголовной ответственности.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Эксперт также подчеркнул, что бороться с детской жестокостью нужно в первую очередь воспитательными мерами и не забывать, что психику проблемного ребенка можно окончательно сломать уголовным преследованием.

По мнению психолога Натальи Наумовой, проблему детской преступности необходимо решать, подключая педагогов и школьных психологов, но последние зачастую не справляются с такой задачей из-за огромной нагрузки.

— У школьных психологов слишком много потенциальных клиентов. Большое количество конфликтов проходит без их внимания, что в дальнейшем может приводить к таким трагедиям, — сказала эксперт. — Зачастую мы видим, что дети в школе никакую помощь и поддержку не получают. Если против какого-либо ребенка начинается буллинг, то школа пытается предпринять какие-то робкие попытки, но как правило, в большом количестве случаев качественной помощи предоставить не может.

Психолог подчеркнула, что для выявления конфликтных ситуаций на начальном этапе для всех педагогов без исключения должны быть разработаны психологические тренинги и программы работы с конфликтами.

В тоже время Наталья Наумова отметила, что даже для детей, не достигших возраста уголовной ответственности, можно сформировать систему наказаний в виде общественных работ. Она добавила, что дети, уже совершившие преступления, должны в обязательном порядке проходить индивидуальную и групповую терапию для выявления причин их поведения.