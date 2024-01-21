Дети-невидимки: в Польше не знают, куда пропали 155 тыс. юных украинцев

На днях в Польше заявили, что понятия не имеют, что у них происходит как минимум со 150 тыс. несовершеннолетних беженцев, прибывших с Украины. Проблемы юных украинцев давно уже беспокоят ответственных педагогов и правозащитников — ведь многие из приезжих не смогли адаптироваться к новым реалиям. Да и польские дети порой воспринимают своих украинских сверстников крайне недоброжелательно. В итоге несовершеннолетние украинцы нередко оставляют польские школы. Подробности — в материале «Известий».

Где они находятся

В Польше опубликовали свежий отчет по детям-беженцам в местной системе образования. Из него следует, что в стране на настоящий момент проживает около 300 тыс. украинских детей. Однако более половины из них (53%) никаких учебных заведений не посещают . Это по меньшей мере 112,8 тыс. детей младшего школьного возраста и 43,6 тыс. подростков среднего школьного возраста. Кроме того, в течение года польские школы перестали посещать 4,5 тыс. украинских учеников.

Ранее, еще в июле 2023 года, детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев совместно сообщили, что более половины детей-беженцев с Украины в Польше в школы не ходят. Причины понятны: польские классы часто переполнены, остается языковой барьер, к тому же происходит частое перемещение беженцев на Украину и обратно в Польшу.

Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

По польским законам дети беженцев, находящихся на территории этого государства, обязательно должны посещать какие-либо учебные заведения . «С этим есть свои проблемы: польское правительство не очень-то склонно набирать детей-украинцев. В то же время регламент позволяет выполнять это обязательство в украинской онлайн-школе, но есть условие: родители должны сообщить об этом в офис коммуны, в которой они проживают. А этого почти никто не делает», — отмечает специалист-полоновед Кристина Исмагилова. По ее словам, ситуация в значительной степени пущена на самотек. Проверки же обязательности школьного обучения украинских детей провести затруднительно — многие из них нигде не зарегистрированы.

В итоге польские специалисты не уверены, что эти 150 тыс. детей, выпавших из поля их зрения, продолжают где-либо обучение. «У нас есть темная комната, в которой проживает большая группа молодых людей. И свет потушен», — такую метафору ситуации с украинскими детьми в Польше приводит журналистка wyborzca.pl Каролина Соловей. Правда, многие из родителей-беженцев утверждают, что отпрыски учатся дистанционно, но это вызывает сомнение.

В Польше уже не единожды били тревогу: по словам местных социальных работников, зачастую родители из Украины толком о своих детях не заботятся. Иногда причины для тревоги были, по мнению самих украинцев, явно преувеличены. «У нас имели место случаи, когда матери оставляли своих малолетних детей без присмотра, когда шли на работу или в магазин, например», — так украинское посольство в Польше описывает одну из причин, по которым у его соотечественников возникали проблемы с местными органами опеки.

Фото: Global Look Press/Robert Michael

Но имели место и происшествия более серьезного рода. Вот один из примеров: координатор отдела противодействия домашнему насилию в центре поддержки семьи в Люблине (в этом городе осели около 45 тыс. беженцев) рассказала, что они получают всё больше сообщений о проблемах в украинских семьях, связанных с насилием со стороны родителей и злоупотреблением ими алкоголем . По ее словам, также поступают донесения из школ о том, что там украинские дети не имеют должного надзора и плохо питаются.

Некоторые истории вообще повергают в шок. Так, в мае 2023 года в Познани задержали 52-летнюю украинку Светлану, которая приехала в Польшу с десятком приемных детей в возрасте от четырех до 16 лет. После того как она устроилась на новом месте, до ее соседей начали обрывочно доноситься жуткие детали того, как Светлана обходится со своими подопечными. В результате в дело вмешались правоохранительные органы, установившие полную картину: Светлана не только изощренно издевалась над зависимыми от нее детьми, заставляла их голодать, но и сдавала их педофилам. В итоге детей у нее отобрали. После того как они прошли курс реабилитации у психологов, их поместили в польские семьи, а самой Светлане грозит 15 лет тюрьмы.

«Моего ребенка оскорбляют и бьют»

Польской соцзащите приходится вмешиваться в дела украинских семей всё чаще . Психолог Малгожата Рабчевская, которая работает в люблинском Центре помощи семье координатором секции по борьбе с насилием, рассказывает, что большинство приезжих украинцев вполне нормальные люди: они работают, снимают квартиры, а их отпрыски ходят в школы или детские сады. Однако есть среди приезжих и проблемная группа, представители которой злоупотребляют алкоголем — в том числе и женщины . «Некоторые из этих дам не видят проблемы в том, что, например, они ухаживают за годовалым ребенком и идут с ним в бассейн, имея в организме три промилле алкоголя», — с негодованием рассказывает Рабчевская.

Она жалуется, что зачастую подобные горе-родительницы на упреки в свой адрес отвечают односложно: «У нас в Украине так можно». Рабческая подчеркивает: «Эти женщины не понимают, что в Польше не может быть речи о избиении детей, что нет согласия на насилие». Она упоминает о случаях, когда приходилось изымать у украинских родителей избитых ими детей. Рабчевская добавляет: «Я не раз слышала от украинских женщин, что один шлепок — это не плохо, что это норма, что у них такое допустимо. Не знаю, так ли это, но мне не хочется в подобное верить…» В свою очередь, украинский психолог Анна, сама приехавшая в Люблин в качестве беженки, признает: «Без сомнения, некоторые из этих женщин пили уже в Украине. Другие начали употреблять алкоголь здесь, в Польше, думая, что это будет для них спасением в драматической ситуации, в которой они оказались».

Фото: Global Look Press/Finn Winkler

Польская пресса много пишет о том радушном приеме, который в этой стране оказали украинским беженцам с их детьми, но в реальности случается всякое. В том же Люблине СМИ начали рассказывать и о том, что приезжие сталкиваются и с «языком вражды» — причем это относится и к детям . Так, Елена из Киева жалуется: «Мой сын, который учился в седьмом классе, услышал от ребят, что было бы хорошо, если бы его папа, который сейчас на войне, умер. Звучали и другие очень неприятные слова, которые я даже не хочу цитировать». В свою очередь, приезжий школьник Николай поведал: «Несколько ребят много раз рассказывали мне, что они за Россию, что я должен вернуться в Украину и воевать. Они со смехом говорили, что Россия победит».

Gazeta Wyborcza описывает ситуацию, сложившуюся в средней школе № 85 имени Мальтийских кавалеров в Познани, в которой чуть более 80 из 320 учеников составляют дети и подростки из Украины. «Мои дети учатся в польской школе. Они ходят в школу на улице Томицкого, где их преследуют ученики. Обзывают грязнулями. Отбирают у них бутерброды и выбрасывают в мусорную корзину. Я ходила по этому поводу в школу, но у директора не было времени со мной встретиться. Я боюсь за детей», — сообщила одна из родительниц-украинок в анонимном письме. Факт нездоровой ситуации, сложившейся в данной школе, подтвердили другие матери. Они также отказались называть прессе свои имена — говорят, что опасаются.

Отвечая на вопрос об обстановке в школе, директор Урсула Качмарек уверила журналистку, что возглавляемое ею учебное заведение делает всё возможное, чтобы обеспечить хорошие условия украинским ученикам. «Когда началась война и приехали первые украинские дети, наши ученики очень старались им помочь», — рассказывает Качмарек.

Фото: Global Look Press/Kreutzer

Некоторые украинские родительницы, однако, поведали совсем другие вещи. «Мой ребенок больше не хочет туда ходить. Его оскорбляют за то, что он украинец. Он уже не желает учить польский», — говорит одна из женщин. По ее словам, ребенок сталкивается с оскорблениями, а иногда даже и переносит побои. «Про словесные оскорбления я уже не рассказываю директору и учителям… Но про драки я молчать не могу! Мне всегда отвечают одно и то же — что воспитатели поговорят с детьми. Но я не уверена, что они разговаривают, потому что ситуация не меняется», — свидетельствует украинка. Другая украинская мама добавляет: «После одной из таких ситуаций мы пошли к директору, но она не нашла для нас времени. Дети действительно не хотят ходить в школу, но мы говорим им, что они должны учиться».

Журналистке Gazeta Wyborcza рассказали, как однажды польские дети бросили украинцам хлеб на землю и сказали: «Ешьте, бездомные». Директор, со своей стороны, большинство таких рассказов отрицает и возлагает ответственность на трех приезжих девочек, которые, дескать, «не хотят интегрироваться». В свою очередь, одна из взрослых украинок, устроившаяся в эту школу педагогом, поведала: «Мы помогаем учителям и ученикам. Мы часто переводим, например, задания на экзаменах, помогаем, когда возникают проблемы с языком. Украинские дети непослушны, и конфликты, если они возникают, — это обычные ссоры, возникающие между детьми. При этом следует понимать, что украинские родители привыкли к другому типу школы. На Украине ребенка воспитывает школа, в Польше это не так. Часто и родители устраивают в школе скандалы, а здесь так не принято».

Проблема без внятного способа решения

Доктор Маргарет Охиа-Новак из Института социальных коммуникаций и медиаисследований Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине рассказывает, что проблемы украинских детей в школах, как правило, начинаются со словесных оскорблений. «Появляются слова «те плохие беженцы» и «те украинцы». Потом это превращается в физическую агрессию, в дискриминацию, в какое-то исключение... И очень часто ребенок, который подвергается насилию на почве какого-то элемента своей идентичности, убегает из такой школы или класса. Вдобавок ко всему у молодых людей на этом фоне появляется всё больше суицидальных мыслей, депрессий, кризисов психического здоровья », — сообщает Охиа-Новак.

Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky/photothek.net

Еще одна проблема — естественное несовпадение учебных программ двух государств. В начале этого учебного года была обнародована информация о том, что количество украинских учеников в польских школах будет меньше, чем годом раньше. На тот момент количество беженцев из Украины в Польше опустилось ниже 978 тыс . Президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скурка объясняет, что в польских школах отсутствуют некоторые важные предметы, такие как украинский язык и история Украины. По его словам, чем дольше дети пропускают изучение этих предметов, тем сложнее им будет вернуться в украинскую систему образования. Этим, как подчеркнул Скурка, также объясняется тот факт, что многие дети украинских беженцев в Польше не посещают местные школы, а вместо этого учатся дистанционно.

Польское министерство образования приняло украинских детей без большой радости. В январе 2023-го тогдашний глава министерства Пшемыслав Чарнек (ставленник партии «Право и Справедливость», потерявшей власть по итогам октябрьских парламентских выборов) заявил, что ждет, когда «украинские дети покинут польскую систему образования». Министр оговорился, что это произойдет, когда прекратятся боевые действия, но контекст понятен. «В понимании польского правительства студенты, школьники и детсадовцы должны существовать в местной системе образования, не напрягая ее, а желательно — и вовсе не соприкасаясь с ней. То есть оставаться на дистанционном обучении в украинских образовательных заведениях», — поясняет Исмагилова. Тот же Чарнек озвучил планы заметного сокращения польских учителей, а массовое прибытие украинских детей мешает этому замыслу.

При этом в Польше не исключают возможности того, что скоро им, возможно, придется как-то обустраивать еще огромное количество украинских детей. Недавно замглавы МИДа государства Анджей Шейна заявил: «Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в том числе в основном женщины и дети. Это будет для нашей страны огромным бременем, и польское общество должно быть к этому готово».

Фото: Global Look Press/Paul Zinken

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что в этой ситуации нет ничего удивительного и неожиданного.

— Во-первых, отношения между обществами Украины и Польши, невзирая на политику переписывания истории, во-многом сохранили отчуждение и взаимные претензии. Польские дети зачастую лишь проецируют на своих украинских сверстников ту нелюбовь, что испытывают к украинцам взрослые поляки. Во-вторых, это правда — многие украинские беженцы приехали в страну ЕС, ощущая себя теми, кому заведомо все должны, и соответствующим образом себя ведут. Это раздражает поляков, — комментирует эксперт.

По ее словам, недаром в Польше одними из первых стали отменять бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте — чему те были немало удивлены, и продолжили ездить бесплатно. ЕС ввел в действие особый механизм защиты украинских беженцев, однако разные страны могут корректировать условия их приема. И уже через год условия проживания украинцев на территории Евросоюза разительно изменятся к худшему.

— Меняются эти условия и в Польше, страдающей от экономических проблем, растущих социальных издержек, инфляции и налогов. Понятно, что раздражение поляков в отношении приезжих, как считают многие, «халявщиков» будет только расти, — полагает Еремина.