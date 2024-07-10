СМИ сообщили об усилении безопасности на базах США в Европе из опасений саботажа
На военных базах США в Европе усилили меры безопасности из-за якобы готовящегося саботажа. Об этом 9 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Сообщается, что на прошлой неделе впервые за десятилетие военные базы США по всей Европе были приведены в состояние повышенной готовности после того, как якобы были получены разведданные о том, что лица, связанные с Россией, собирались организовать серию атак по саботажу военных объектов США.
При этом европейское командование США отказалось напрямую комментировать, что стало причиной изменения защиты сил на прошлой неделе.
«Наше усиление бдительности не связано с какой-то одной угрозой, а обусловлено совокупностью факторов, потенциально влияющих на безопасность США», — сказал представитель европейского командования Дэн Дэй.
В Европе в последнее время начали повышать уровень готовности силовых структур из-за угрозы терактов. Ранее, 30 июня, CNN сообщил о повышенной готовности военных баз США в Европе из-за угрозы теракта. По словам официальных лиц, базы, в том числе гарнизон армии страны в Штутгарте, где находится штаб-квартира европейского командования США, в воскресенье повысили уровень боевой готовности.
30 июня издание Stars and Stripes сообщило, что руководство на авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) США в Германии отдало распоряжение пилотам являться на службу в гражданском, форму же носить исключительно на территории базы, объяснив это мерами безопасности. При этом на некоторых военных базах США в Европе также был объявлен режим повышенной готовности, введены дополнительные меры безопасности.
9 июня чешская полиция усилила меры безопасности из-за угрозы теракта. Отмечалось, что меры безопасности были усилены на вокзалах, в общественном транспорте и торговых центрах. Кроме того, полицейские получили указания следить за подозрительными лицами на автобусных остановках и вокзалах.