Запад готовится к военному конфликту с РФ быстрее, чем многим кажется. Такое заявление сделал президент Республики Сербия Александр Вучич 21 июля в эфире телеканала Pink.

«Ожидать, что они победят Россию, невозможно таким образом, как некоторые себе представляют. Это возможно, только если с [президентом РФ Владимиром] Путиным что-то произойдет. <…> Путин хочет, чтобы его политическим наследием были результаты Иоанна, Петра Великого и Екатерины Великой, он размышляет геополитически и как человекообъединяющий фактор, который все их черты смог объединить в себе. Если он проиграет, ничего не останется от этого наследия», — сообщил сербский президент.

Вучич также отметил, что в данный момент на Западе не готовы к прямому военному столкновению с Россией. Запад сейчас может воевать с РФ только через других и вкладывать в это много средств.

«Это они в данный момент не готовы, но думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть. <…> Они готовятся к военному конфликту», — добавил президент.

Ранее, 16 июля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО мало той войны, которую альянс развязал против России руками незаконной власти в Киеве. По его словам, блок разрушил основные договоренности в сфере контроля над вооружениями, а США продолжают нагнетать конфронтацию.

После этого, 21 июля, в США обеспокоились последствиями возможной войны с Россией. Отмечается, что у Пентагона нет военной стратегии, которая позволила бы выиграть такую войну. Кроме того, ни у США, ни у НАТО нет промышленных возможностей для ведения вооруженного конфликта с РФ, говорится в статье Fox News.

В июне подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Россия благодаря опыту, полученному в ходе специальной операции на Украине, уничтожит американскую военную технику в случае большой войны с США. Он указал, что российская армия уже изучила все ее слабые места.

Президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД России 14 июня заявил, что мир подошел недопустимо близко к точке невозврата. Он отметил, что к сегодняшнему положению дел привели эгоизм и высокомерие западных государств. Российский лидер напомнил о выходе Вашингтона из всех договоров о безопасности и подчеркнул, что Запад одержим верой в собственную безнаказанность и исключительность, а это может обернуться трагедией. Президент РФ также указал на крах евроатлантической системы безопасности.

13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что НАТО готовится к военному конфликту с РФ. При этом она подчеркнула, что Россия никогда не была настроена агрессивно в отношении военно-политического блока.

В конце мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО в последние недели выходят на новый виток нагнетания напряженности. По его словам, они сознательно намерены продолжать конфликт с Россией, но это навредит интересам тех государств, которые пошли по пути эскалации.

До этого, в марте, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что страна не собирается воевать с НАТО, и назвал такие опасения бредом. Он указал на то, что это альянс вплотную подошел к границам России, которая не двигалась к рубежам стран блока.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент РФ назвал полной чушью подобные заявления.