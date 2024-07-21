Гипотетический вооруженный конфликт США и России приведет к катастрофическим последствиям для всего мира. Об этом говорится в материале Fox News.

«Принимая на себя всё более глубокую ответственность за безопасность Украины, Соединенные Штаты еще больше втягивают себя в вероятную войну с Россией, что было бы катастрофой», — пишет автор публикации 19 июля.

Отмечается, что у Пентагона нет военной стратегии, которая позволила бы выиграть такую войну. Кроме того, ни у США, ни у НАТО нет промышленных возможностей для ведения вооруженного конфликта с РФ, говорится в статье.

Автор обратила внимание на бюрократические проблемы в оборонной промышленности западных стран, поскольку компании в США и Европе не могут начать производство оружия, пока контракт не будет согласован, одобрен и профинансирован.

«Кроме того, многие американские высокотехнологичные вооружения оказались неэффективными на поле боя на Украине», — подчеркивается в материале.

Ранее, 16 июля, лава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО мало той войны, которую альянс развязал против России руками незаконной власти в Киеве. По его словам, блок разрушил основные договоренности в сфере контроля над вооружениями, а США продолжают нагнетать конфронтацию.

В июне подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Россия благодаря опыту, полученному в ходе специальной операции на Украине, уничтожит американскую военную технику в случае большой войны с США. Он указал, что российская армия уже изучила все ее слабые места.

Президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД России 14 июня заявил, что мир подошел недопустимо близко к точке невозврата. Он отметил, что к сегодняшнему положению дел привели эгоизм и высокомерие западных государств. Российский лидер напомнил о выходе Вашингтона из всех договоров о безопасности и подчеркнул, что Запад одержим верой в собственную безнаказанность и исключительность, а это может обернуться трагедией. Президент РФ также указал на крах евроатлантической системы безопасности.