Россия благодаря опыту, полученному в специальной операции на Украине, уничтожит американскую военную технику в случае большой войны с США. О таком сценарии при конфликте между странами 22 июня рассказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Если США когда-нибудь по глупости начнут боестолкновения с Россией, мы немедленно окажемся в невыгодном положении, потому что российские военные знают, как нанести уничтожить все наши вооружения», — заявил он в эфире своего YouTube-канала.

По словам Дэвиса, российская армия уже изучила все слабые места в американской военной технике. Как отметил отставной подполковник, это произошло по вине «недальновидного руководства США», передавшего военную технику украинской армии.

Ранее, 22 июня, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший заявил, что в украинском конфликте США «рискуют погибнуть от своего собственного меча».

Российские военнослужащие ежедневно уничтожают в зоне СВО военную технику украинских боевиков, в частности поставляемую США и их союзниками. Так, 12 июня член экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков объяснил, почему иностранные танки Abrams (производство США) и Leopard 2 (ФРГ) в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся легкой добычей российских военных. По его словам, они тяжелые и неповоротливые, поэтому на украинской земле вязнут и не могут двигаться.

Кроме того, 14 июня российский президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД России заявил, что мир подошел недопустимо близко к точке невозврата. Он отметил, что к сегодняшнему положению дел привели эгоизм и высокомерие западных государств. Российский лидер напомнил о выходе Вашингтона из всех договоров о безопасности и подчеркнул, что Запад одержим верой в собственную безнаказанность и исключительность, а это может обернуться трагедией. Президент РФ также указал на крах евроатлантической системы безопасности.

Также 3 мая бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что США нарушили мировой порядок сами, остро отреагировав на начало специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчеркнул при этом, что Вашингтон всё больше теряет контроль над развитием ситуации, в то время как Россия и Китай становятся лидерами.