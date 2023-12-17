Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО

Президент РФ Владимир Путин 17 декабря назвал «полной чушью», что РФ может напасть на НАТО. Слова американского лидера Джо Байдена об этом он назвал «фигурой речи».

«Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — отметил российский лидер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы ведущего Павла Зарубина.

По словам Путина, вся организация Североатлантического альянса является задним двором США.

Кроме того, глава государства указал на то, что все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Хельсинки в НАТО они появятся.

«Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века все давно решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения», — сказал он.

Теперь же, как отметил президент, РФ будет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там воинские подразделения.

Заявление об уверенности атаки России на страны НАТО после победы в спецоперации Байден сделал 6 декабря во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.

Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет, что Вашингтон продолжает демонизировать Россию, преследуя свои внутриполитические цели.