Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО после победы в СВО

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы в специальной военной операции (СВО). Об этом 6 декабря он сообщил во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.

«Если (президент РФ Владимир. — Ред.) Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — заявил он.

Байден также отметил, что необходимо посмотреть в долгосрочной перспективе на действия и продвижение России.

6 декабря Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. Он отметил, что первоочередная задача, которая стоит перед конгрессом, — это обеспечение интересов национальной безопасности страны и интересов партнеров.

В этот же день США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Пакет помощи включает реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.