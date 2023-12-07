Москва сожалеет, что руководство США продолжает демонизировать Россию, преследуя свои внутриполитические цели, заявил 7 декабря в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее, 6 декабря, президент США Джо Байден во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву, выразил уверенность, что Россия якобы нападет на одну из стран НАТО после победы в спецоперации, поэтому американским военным придется вступить в конфронтацию.

«В данном случае они занимаются неприкрытой демонизацией нашей страны, с тем чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов и с тем чтобы продолжать продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке <украинского конфликта>», — прокомментировал Песков заявления президента США.

По мнению официального представителя Кремля, такой манипулятивный прием является весьма досадной практикой. Остается только надеяться, что среди конгрессменов осталось достаточно здравомыслящих людей, понимающих, что демонизация России направлена на обработку самих американских парламентариев, резюмировал Песков.

Ранее в этот день экс-офицер американской армии, политолог Скотт Беннет заявил, что слова Байдена о возможном столкновении вооруженных сил РФ и США являются попыткой американского лидера добиться от конгресса выделения помощи Украине. При этом сам конгресс отчаянно пытается выйти из конфликта Киева и Москвы, подчеркнул политолог.

7 декабря посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон потерял связь с реальностью, ведя рассуждения о вероятности прямого столкновения армий России и США. По его мнению, такие рассуждения используются американской властью, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами огромные траты на конфронтацию с Россией.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.