Политолог указал на попытку Белого дома удержать тему конфликта на Украине

Администрация президента США Джо Байдена понимает, что Украина уже проиграла, однако Белый дом отчаянно стремится удержать конфликт и не дать американскому конгрессу выйти из него. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил «Известиям» экс-офицер армии США, политолог Скотт Беннет.

«То, что мы видим сейчас, — это отчаянная попытка конгресса США выйти из <конфликта> на Украине. И, конечно же, Белый дом и его подопечные в Госдепартаменте и Пентагоне отчаянно пытаются удержать этот конфликт», — рассказал политолог.

Администрация Байдена понимает, что конфликт уже проигран и никакой надежды на другой исход нет. При этом Украина, по словам Беннета, потеряла 400 тыс. человек, и Белый дом начинает впадать в отчаяние.

«Именно поэтому они пытаются пригрозить конгрессу завуалированными намеками на то, что американские солдаты могут быть призваны для борьбы с российскими, если помощь не будет продолжена. Но это тоже будет проигнорировано. И я предполагаю, что весь этот конфликт будет закрыт к январю», — резюмировал политолог.

Ранее, 6 декабря, президент США во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву, выразил уверенность, что Россия якобы нападет на одну из стран НАТО после победы в спецоперации по защите Донбасса. В свою очередь, политолог Владимир Олейник в беседе с «Известиями» заявил, что данное заявление Байдена является полной чушью и страшилкой для Запада.

В тот же день американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн. Он включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские и бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия и другое вооружение и оборудование.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.