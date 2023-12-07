Антонов назвал недопустимыми слова Байдена о прямом столкновении России и США

Вашингтон потерял связь с реальностью, ведя рассуждения о вероятности прямого столкновения армии России и США, подобная риторика недопустима для ядерной державы. Такое заявление 7 декабря сделал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Когда речь заходит о нашей стране, местные власти не гнушаются любого мифотворчества и тиражирования опасной лжи, будь то инспирированные Западом постановочные «зверства» в Буче или якобы планы применения Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине. Такие страшилки фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на «сдерживание» РФ», — передает российская дипмиссия слова дипломата в Telegram-канале.

Антонов подчеркнул, что в США «окончательно потеряли связь с реальностью» в своих рассуждениях по поводу столкновения российской и американской армий, пытаясь осуществить эскалацию конфликта на Украине.

«Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы», — добавил он.

Дипломат также обратил внимание на то, что власти Вашингтона и «его ненасытный ВПК» являются теми, кто получает основную выгоду от украинского конфликта. В качестве подтверждения он напомнил о выделенном ранее 52-м по счету пакете вооружений на нужды киевского режима.

«Не пора ли местным властям одуматься и перестать сеять хаос по всему миру, лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию?» — передало посольство РФ слова Антонова.

Заявление об уверенности атаки России на страны НАТО после победы в специальной военной операции президент США Джо Байден сделал во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.

В свою очередь политолог Владимир Олейник в беседе с «Известиями» заявил, что высказывание Байдена о том, что он якобы «уверен в атаке РФ на государства НАТО» после победы России в конфликте на Украине, является полной чушью и страшилкой для стран Запада.

6 декабря Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. Он отметил, что первоочередная задача, которая стоит перед конгрессом, — это обеспечение интересов национальной безопасности страны и интересов партнеров.

В этот же день США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Пакет помощи включает реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские и бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.