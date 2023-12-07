Политолог назвал чушью слова Байдена об «угрозе вторжения РФ в страну НАТО»

Высказывание президента США Джо Байден о том, что он якобы «уверен в атаке РФ на государства НАТО» после победы России в конфликте на Украине является полной чушью и страшилкой для стран Запада. Такое заявление 6 декабря сделал политолог Владимир Олейник в беседе с «Известиями».

«Полная чушь, потому что Российская Федерация абсолютно не делала таких заявлений. Это такие страшилки для западных стран, чтобы они больше давали денег Украине, потому что Соединенные Штаты Америки сегодня имеют кризис власти», — сказал политолог.

Согласно его словам, в настоящее время члены Республиканской партии не идут на поводу у американского лидера в вопросе финансирования киевского режима, а спрашивают у него, на какие именно цели будут направлены деньги американских граждан. Олейник отметил, что данная ситуация является нормой для адекватного парламентского контроля, который характерен для государства, уважающего свой суверенитет.

«У американцев свои интересы, они, республиканцы, смотрят на внутренние проблемы. Это и мигранты, и рост цен, и инфляция, и так далее. Поэтому Байдену надо запугать европейцев, но и европейцы уже не запуганные, потому что реально в Европе открывается фронт за линией фронта», — отметил политолог.

По его мнению, президент США начал осознавать, что его «страшилка» не имеет никакого действа, однако в силу обстоятельств его реакция заторможена. Кроме того, Олейник добавил, что когда американцы взорвали, а также «начали конфликт на Украине», то нищими стали именно европейцы.

Заявление об уверенности атаки России на страны НАТО после победы в специальной военной операции (СВО) Байден сделал во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.

6 декабря Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. Он отметил, что первоочередная задача, которая стоит перед конгрессом, — это обеспечение интересов национальной безопасности страны и интересов партнеров.

В этот же день США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Пакет помощи включает реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.