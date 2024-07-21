Херш заявил о желании демократов удержать Байдена на посту до инаугурации

Представители демократической партии планирую удерживать пост президента США за текущим лидером страны Джо Байденом до инаугурации. Об этом 20 июля сообщил американский журналист Сеймур Херш в статье на платформе Substack.

«Мы хотим, чтобы он оставался на посту до 20 января 2025 года, когда новый президент будет приведен к присяге», — привел он слова источника, который является давним другом семейства Байденов.

Однако, как утверждает Херш, демократы испытывают проблемы с тем, чтобы Байден не объявил вице-президента Камалу Харрис своей «заменой», а чтобы у него «хватило сил продержаться до конца своего срока». Представители партии понимают, что любой исход обернется выгодой для республиканцев, так как они все более активно указывают на «непригодность» Байдена, а Харрис не пользуется популярностью и имеет такой же низкий рейтинг, как и он.

Ранее, 20 июля, кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку, а более 50 экс-чиновников подписали петицию о необходимости отставки президента. 19 июля телеканал CNN сообщил, что группа членов Демократической партии начала запуск телевизионной рекламной кампании, в которой они выступили с призывом к Байдену выйти из гонки.

В этот же день телеканал CNN сообщил, что более 50 бывших чиновников США призывали Байдена уйти в отставку. В письме главе государства экс-чиновники поблагодарили американского президента за его работу и отметили, что сейчас его репутация находится под серьезной угрозой.

До этого, 18 июля, телеканал NBC News сообщил, что окружение главы государства Соединенных Штатов прогнозирует скорый закат его политической карьеры. Как указал телеканал, политический мир Байдена рушится. Наблюдается падение числа крупных пожертвований на его предвыборную кампанию. Также NBC News указал, что члены семьи Байдена обсуждают план по его выходу из предвыборной кампании. В тот же день газета The New York Times сообщила, что Демократическая партия США отложила процесс выдвижения кандидатуры действующего американского президента Джо Байдена на выборы главы государства на неделю.

Тогда же спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон назвал Байдена непригодным для президентства.

До этого, 27 июня, состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал действующего президента Соединенных Штатов не участвовать в президентской гонке. Позднее лидер демократов в сенате США Чак Шумер в личном разговоре призвал Байдена выйти из предвыборной гонки. Влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.

17 июля экс-президент США Барак Обама, по данным издания The Washington Post, заявил в частном разговоре, что шансы Байдена на победу на выборах, запланированных на ноябрь 2024 года, значительно сократились, поэтому ему следует пересмотреть вопрос о своем участии в гонке.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосовании.