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Тося Чайкина призвала выпускников на «Алых парусах» беречь себя и природу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Певица Тося Чайкина 29 июня пожелала выпускникам на праздничном концерте «Алые паруса» беречь себя и природу.

«Берегите природу, берегите людей рядом с собой, берегите себя в первую очередь. Когда ты сам в норме, ты и другим можешь помочь. Помните, что каждый день вы можете быть полезными»,— назидательно сказала выпускникам Тося Чайкина.

Певица призналась, что, поскольку она окончила всего десять классов, у нее не было выпускного. Однако это не помешало ей уже второй год подряд принимать участие в этом празднике.

«Моя миссия — сделать так, чтобы вдохновить и направить энергию выпускников в самое светлое, что они могут сделать», — заключила певица, пожелав зрителям счастья и любви.

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Во время своего выступления Тося Чайкина также пожелала выпускникам больше путешествовать и исполнила треки «Дорога домой», «В сердце бахнули стрелы», а также свой хит «Я не хочу сидеть дома».

Праздник выпускников «Алые паруса» прошел в ночь на 29 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пожелал ребятам успехов и напомнил, что именно от них зависит будущее целой страны.

Кульминацией вечера стал проход брига «Россия» по Неве под алыми парусами. В этом году маршрут корабля немного изменился: он прошел через створы двух мостов — Троицкого и Дворцового, после чего судно в новой точке совершило изящный разворот и отправилось обратным курсом.

На празднике выпускников собрались не только вчерашние российские школьники, но и выпускники из Гагаузии, Белоруссии, стран СНГ и Африки. Посетили событие также выпускники из Мариуполя.

На мероприятии выступили артисты Amirchik, IOWA, ST, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера стал рэпер Мот.

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