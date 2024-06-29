Тося Чайкина на празднике «Алые паруса» пожелала выпускникам больше путешествовать

Российская певица Тося Чайкина выступила на празднике для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге и пожелала вчерашним школьникам как можно больше путешествовать.

Чайкина исполнила треки «Дорога домой», «В сердце бахнули стрелы», а также свой хит «Я не хочу сидеть дома», после которого пожелала выпускникам больше путешествовать по нашей необъятной стране.

Свое выступление певица завершила кавером на песню Жанны Агузаровой «Верю я».

Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал вечером 28 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пожелал ребятам успехов и напомнил, что именно от них зависит будущее целой страны.

На празднике выпускников собрались не только вчерашние российские школьники, но и выпускники из Гагаузии, Белоруссии и других стран СНГ, а также Африки.

На мероприятии выступили артисты Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера стал рэпер Мот.

Праздник выпускников состоялся в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу развернуто более 10 площадок с артистами.