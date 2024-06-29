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Тося Чайкина на празднике «Алые паруса» пожелала выпускникам больше путешествовать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российская певица Тося Чайкина выступила на празднике для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге и пожелала вчерашним школьникам как можно больше путешествовать.

Чайкина исполнила треки «Дорога домой», «В сердце бахнули стрелы», а также свой хит «Я не хочу сидеть дома», после которого пожелала выпускникам больше путешествовать по нашей необъятной стране.

Свое выступление певица завершила кавером на песню Жанны Агузаровой «Верю я».

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Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал вечером 28 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пожелал ребятам успехов и напомнил, что именно от них зависит будущее целой страны.

На празднике выпускников собрались не только вчерашние российские школьники, но и выпускники из Гагаузии, Белоруссии и других стран СНГ, а также Африки.

На мероприятии выступили артисты Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера стал рэпер Мот.

Праздник выпускников состоялся в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу развернуто более 10 площадок с артистами.

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