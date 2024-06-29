Люся Чеботина вышла на сцену «Алых парусов» под огненное шоу

Певица Люся Чеботина 29 июня вышла на сцену праздничного концерта «Алые паруса», окруженная языками пламени.

Перед началом ее выступления на Дворцовой площади прозвучало предупреждение о «пожарной тревоге». После фееричного выхода на сцену Чеботиной зрители наслаждались огненным шоу под популярную песню певицы «Абьюз».

Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал вечером 28 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пожелал ребятам успехов и напомнил, что именно от них зависит будущее целой страны.

На празднике выпускников собрались не только вчерашние российские школьники, но и выпускники из Гагаузии, Белоруссии, стран СНГ и Африки.

На мероприятии выступают артисты Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера станет рэпер Мот.

Праздник выпускников проходит в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу развернуто более 10 площадок с артистами.