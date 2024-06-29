Хедлайнер «Алых парусов» Мот пожелал выпускникам «замурашечной ночи»

Хедлайнер концерта в рамках праздника для выпускников «Алые паруса» рэпер Мот в субботу, 29 июня, пожелал «замурашечной» ночи выпускникам.

«Сегодня волшебный вечер, волшебная ночь. Чтобы она стала еще более волшебной и «замурашечной»!» — сказал он.

Выпускники во время выступления артиста по его просьбе зажгли фонарики на своих телефонах.

Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал вечером 28 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пожелал ребятам успехов и напомнил, что именно от них зависит будущее целой страны.

Кульминацией вечера стал проход брига «Россия» по Неве под алыми парусами. В этом году маршрут корабля немного изменился: он прошел через створы двух мостов — Троицкого и Дворцового, после чего судно в новой точке совершило изящный разворот и отправилось обратным курсом.

На празднике выпускников собрались не только вчерашние российские школьники, но и выпускники из Гагаузии, Белоруссии, стран СНГ и Африки.

Во время мероприятия на Дворцовой площади выступили такие артисты, как Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Ведущие мероприятия — Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

Праздник выпускников проходит в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу развернуто более 10 площадок с артистами.