На «Алых парусах» выпускники спели с Ваней Дмитриенко хит «Венера – Юпитер»

Певец Ваня Дмитриенко выступил на концерте в ходе праздника для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в субботу, 29 июня. Свою песню «Венера – Юпитер» он исполнил вместе со зрителями.

На сцене артист предстал в образе капитана-романтика на «шхуне любви». Сперва он исполнил несколько своих популярных песен в одиночку, а затем пригласил зрителей вместе спеть строчки «Ты — Венера, я — Юпитер. Ты — Москва, Я — Питер».

Исполнитель принимает участие в празднике для выпускников уже не в первый раз.

Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал вечером 28 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пожелал ребятам успехов и напомнил, что именно от них зависит будущее целой страны.

На празднике выпускников собрались не только вчерашние российские школьники, но и выпускники из Гагаузии, Белоруссии, стран СНГ и Африки. Посетили событие также выпускники из Мариуполя.

На мероприятии выступают артисты Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера станет рэпер Мот.

Праздник выпускников проходит в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу развернуто более 10 площадок с артистами.