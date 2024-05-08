Пентагон сообщил о пересмотре помощи Израилю из-за операции в Рафахе

США пересматривают оказание некоторых видов краткосрочной военной помощи Израилю в связи с ситуацией вокруг города Рафах в секторе Газа. Об этом 8 мая сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Как отметил министр обороны, в поставках оружия Израилю будет сделана пауза.

«Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу», — заявил Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США. Трансляцию ведет газета The Times в YouTube.

Он уточнил, что речь идет об одной партии оружия, и американские власти в настоящее время ведут оценку предоставляемой Израилю военной помощи.

Ранее 8 мая телеканал CNN со ссылкой на источники в американском конгрессе сообщил о беспокойстве Израиля в связи с готовящимся докладом госдепа США о соблюдении норм гуманитарного права в секторе Газа, который может привести к ограничению помощи от Вашингтона. В материале отмечено, что готовящийся доклад не обязывает США изменить свою политику в отношении Израиля, но он может быть использован как предлог для перемен.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 6 мая начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха и объявила о точечных ударах по объектам палестинского движения ХАМАС в восточной части города. Батальоны ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь, но Израиль решил продолжить операцию.

В ночь на вторник, 7 мая, ЦАХАЛ продолжила удары по городу. В этот же день израильская армия взяла под контроль КПП на границе сектора Газа с Египтом в районе Рафаха. Эти действия осудили Египет и Турция.

До этого, 24 апреля, американский президент Джо Байден подписал пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В пакет вошел закон о выделении еврейскому государству военной помощи на сумму около $26,4 млрд.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.