Израиль обеспокоился возможным сокращением помощи от США из-за доклада Госдепа

Израиль обеспокоен, что готовящийся доклад госдепа США о соблюдении норм гуманитарного права в секторе Газа может привести к ограничению помощи от Вашингтона, сообщил 8 мая телеканал CNN со ссылкой на источники в американском конгрессе.

Как отмечается в материале, готовящийся доклад не обязывает США изменить свою политику в отношении Израиля, но он может быть использован как предлог для перемен.

«Израильские официальные лица глубоко опасаются, что результаты доклада могут усилить давление на [президента США Джо] Байдена, чтобы тот обусловил военную помощь США Израилю», — сказано в публикации.

По словам источников, израильская сторона тесно контактировала с администрацией Байдена в ходе подготовки доклада. Если в нем будет указано, что Израиль не соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа, это спровоцирует бурю негодования в правительстве израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

24 апреля американский президент Джо Байден подписал пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В пакет вошел закон о выделении еврейскому государству военной помощи на сумму около $26,4 млрд.

При этом 5 мая американское издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщило, что администрация США в конце апреля приостановила поставки боеприпасов Израилю. Отмечалось, что это вызвало серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства.

Комментируя это, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что власти США остаются привержены военной помощи Израилю, однако не готовы давать комментарий по поводу приостановки поставок вооружения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.