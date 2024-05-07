В ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в секторе Газа

Израиль нарушил нормы международного права по эвакуации мирного населения при операции в городе Рафах в секторе Газа, заявил 7 мая пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке.

«Эвакуация гражданского населения в условиях конфликта строго регулируется международным правом. Прежде всего, население должно быть предупреждено заранее, чтобы успеть. Здесь этого не было», — сказал он на брифинге в Женеве, трансляция которого велась на сайте ООН.

По словам Лаерке, также не были обеспечены безопасность маршрутов эвакуации и доступность гуманитарной помощи.

Кроме того, соответствующие районы должны иметь инфраструктуру для приема беженцев, а перемещенное население должно иметь возможность вернуться назад, добавил представитель УКГВ.

При этом в секторе Газа больше нет инфраструктуры, а жителям региона «вряд ли останется куда возвращаться», отметил Лаерке.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха и объявила о точечных ударах по объектам палестинского движения ХАМАС в восточной части города. Батальоны ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь, но Израиль решил продолжить операцию.

В ночь на вторник, 7 мая, ЦАХАЛ продолжила удары по городу. В этот же день израильская армия взяла под контроль КПП на границе сектора Газа с Египтом в районе Рафаха.

Действия Израиля осудили Египет и Турция. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал израильские власти прекратить эскалацию, не переходить к полномасштабному наступлению на Рафах и принять конструктивное участие в переговорах. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов также предупредил о риске гуманитарной катастрофы в случае продолжения операции ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.