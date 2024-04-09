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МАГАТЭ проинформировано об атаке дрона на тренажерный центр ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано о новой атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по тренажерному центру реакторного зала на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении организации на ее странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о сегодняшней атаке дронов на прилегающий к площадке учебный центр ЗАЭС. Информация о зарегистрированном взрыве соответствует данным наблюдений группы МАГАТЭ», — написали в организации.

Там добавили, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эта атака не создала прямой угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС, но нанесенный удар беспилотника подчеркивает серьезность ситуации, сложившейся вокруг электростанции.

Украинский дрон атаковал крышу ЗАЭС ранее в этот день. В Telegram‑канале станции уточнили, что удар пришелся по корпусу, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. При атаке никто не пострадал, но на ЗАЭС отдельно подчеркнули, что атаки ВСУ нарушают принципы ядерной безопасности, установленные МАГАТЭ.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва собирается добиться от МАГАТЭ оценок нападений Киева на ЗАЭС. Министр напомнил, что эксперты агентства допущены на станцию именно для того, чтобы объективно оценивать ситуацию.

Накануне сбитый над ЗАЭС украинский дрон-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции. Сотрудники ЗАЭС тогда не обнаружили угроз ее ядерной безопасности.

Беспилотники ВСУ атаковали ЗАЭС и 7 апреля, это происходило несколько раз. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. Пострадали три человека, а грузовик, разгружавший продукты, получил повреждения. За 20 мин до ударов эксперты МАГАТЭ провели на этой территории плановый обход. Гросси тогда назвал эту атаку безрассудной, но в агентстве отметили, что случившееся не повлияло на ядерную безопасность станции.

В Кремле подчеркнули, что атаки Киева на ЗАЭС — очень опасная провокация. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что РФ после ударов ВСУ по станции потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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