Лавров заявил о планах России добиваться от МАГАТЭ оценок атак Киева на ЗАЭС

Россия на заседаниях совета МАГАТЭ и Совета Безопасности (СБ) ООН будет добиваться оценок атак Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом 9 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

«Мы выносим этот вопрос на специальные заседания исполнительного совета МАГАТЭ, на специальные заседания Совбеза [ООН] и там будем настаивать на необходимости получить прямые без каких-либо увиливаний оценки действий украинского режима», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что согласие российской стороны на присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС было дано, чтобы они могли объективно оценивать ситуацию того, что там происходит. Глава МИД РФ отметил, что РФ рассчитывала на то, что атаки против атомной электростанции будут фиксироваться.

Ранее, 7 апреля, украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Затем киевский режим атаковал купол шестого энергоблока станции. Кроме того, в понедельник, 8 апреля, над станцией был сбит еще один украинский дрон-камикадзе. Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности станции не было зафиксировано.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал случившееся безрассудным, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло.

В «Росатоме» назвали беспрецедентной серию атак на станцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что случившееся является очень опасной провокацией, которую могли засвидетельствовать сотрудники МАГАТЭ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия после атак ВСУ на Запорожскую АЭС потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.