Трое сотрудников ЗАЭС получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ

Три сотрудника Запорожской АЭС получили ранения после атаки украинских беспилотников, сама станция не получила критических повреждений. Об этом сообщили в воскресенье, 7 апреля, в госкорпорации «Росатом».

«В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены три сотрудника (один из них тяжело)», — говорится в сообщении госкорпорации на сайте.

Как подчеркнули в «Росатоме», станция подверглась серии беспрецедентной атаки дронов.

Ранее в этот день украинские дроны совершили атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты. При этом за 20 минут до случившегося на этой территории был обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

После этого ВСУ атаковали шестой энергоблок станции.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что знает о взрыве дрона на станции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.