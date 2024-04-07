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МАГАТЭ сообщило о получении информации о детонации дрона на Запорожской АЭС

Гросси призвал воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность ЗАЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) знает о взрыве дрона на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 7 апреля агентство сообщило на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Как сообщили экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС, сегодня на объекте взорвался дрон. Такого рода детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ», — говорится в сообщении.

Глава организации Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от действий, которые нарушают ядерную безопасность.

Депутат Запорожского Законодательного собрания Ренат Карчаа в беседе с «Известиями» заявил, что произошедшее в воскресенье на ЗАЭС является «демонстрацией безответственной вседозволенности и аморальности киевского режима и его западных кураторов». По его словам, купол энергоблока на станции, на который 7 апреля была совершена атака, выдерживает столкновение с пикирующим под 45 градусов боевым самолетом, притом что удар будет совершен ротором двигателя, являющимся самой тяжелой частью самолета.

«В этой связи понятно, что удар с использованием БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — Ред.) не мог нести существенной угрозы для целостности купола. Задача, которую пытаются решить в Киеве, Лондоне и в Вашингтоне, иная — любыми путями как максимум спровоцировать ядерный инцидент и обвинить в очередной раз Российскую Федерации в необеспечении норм ядерной безопасности, а как минимум устроить очередной акт информационного терроризма, используя грязные технологии запугивания и шантажа», — подчеркнул Карчаа, добавив, что он склоняется ко второму варианту.

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Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шестой энергоблок ЗАЭС при помощи БПЛА. Отмечалось, что критических повреждений и пострадавших зафиксировано не было, радиационный фон на станции и ее территории не изменился. Кроме того, в воскресенье украинские дроны совершили еще одну атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты.

Гендиректор МАГАТЭ 8 марта назвал ситуацию с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС шаткой. Тогда он повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению конкретных принципов, утвержденных в Совете Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин 6 марта на встрече с Гросси обсудил с ним ситуацию на ЗАЭС и подчеркнул, что РФ делает всё возможное ради того, чтобы безопасность ядерных объектов улучшилась.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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