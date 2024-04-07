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ВСУ атаковали беспилотником купол энергоблока Запорожской АЭС

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом 7 апреля сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

«Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне атаки радиационный фон на станции и ее территории не изменился. Он не превышает естественных фоновых природных значений.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Ранее в этот день украинские дроны уже совершали атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты. При этом за 20 минут до случившегося на этой территории был обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 8 марта назвал ситуацию с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС шаткой. Тогда он повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению конкретных принципов, утвержденных в Совете Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин 6 марта на встрече с Гросси обсудил с ним ситуацию на ЗАЭС и подчеркнул, что РФ делает всё возможное ради того, чтобы безопасность ядерных объектов улучшилась.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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