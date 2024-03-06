Путин начал встречу с Гросси в сочинской резиденции «Бочаров Ручей»

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Беседа проходит 6 марта в сочинской резиденции «Бочаров Ручей».

«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин отметил в ходе встречи, что РФ делает всё для того, чтобы повысить безопасность атомных объектов.

«Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире. Не только эксплуатируем, активно развиваем атомную энергетику, считаем ее экологически чистым видом энергии. Делаем всё для повышения безопасности на атомных объектах», — подчеркнул президент.

Также российский лидер указал на то, что государство готово делиться своими наработками в атомной энергетике с заинтересованными в этом партнерами.

При этом в ходе беседы с Путиным Гросси заявил, что рабочая встреча специалистов «Росатома» и МАГАТЭ была чрезвычайно важна.

«Здесь с [гендиректором «Росатома» Алексеем] Лихачевым мы провели длительные утренние заседания с нашими специалистами, обсуждали различные темы. На мой взгляд, эта беседа чрезвычайно важна, и я ценю возможность и готов с вами обсуждать все эти темы. Мне очень приятно находиться в России», — дополнил он.

Ранее в этот день Гросси провел встречу с российской делегацией во главе с Лихачевым в Сочи. Консультации были связаны с вопросами ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В ходе встречи Гросси указал на важность общей позиции по безопасности применения атомных технологий у России и МАГАТЭ. При этом он отметил, что роль РФ как поставщика номер один в соответствующей сфере сложно переоценить. Тогда же Гросси рассказал, что после переговоров с коллегами из «Росатома», МИД РФ и представителями Минобороны России смог оценить обстановку вокруг ЗАЭС.

Прошлый визит в Россию глава МАГАТЭ совершил 7 февраля. Тогда он посетил ЗАЭС и заявил, что эксперты агентства якобы не собрали достаточной информации, чтобы установить, кто именно вел обстрелы электростанции. При этом Гросси отметил, что число атак на станцию сократилось.

Вооруженные силы Украины периодически пытаются нанести удары по ЗАЭС и ее городу-спутнику Энергодару. Так, 14 февраля украинская сторона совершила атаку на населенный пункт с помощью четырех беспилотников, один из которых попал в административное здание, остальные были подавлены.