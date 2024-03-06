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Гросси указал на общую позицию по атомным технологиям у РФ и МАГАТЭ

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 6 марта, указал на важность общей позиции о безопасном применении атомных технологий у России и МАГАТЭ. В этот день у него состоялась встреча в Сочи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.

«Мы обсуждаем с российской стороной развитие атомных технологий, <…> развитие малых модулей реакторов. И в этом смысле роль России как поставщика номер один в мире атомных технологий сложно переоценить, поэтому с Россией у нас всегда ведутся соответствующие обсуждения по ядерной безопасности», — сказал он.

Гросси также заявил о намерении обсудить ситуацию на Запорожской АЭС в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, он рассказал, что после переговоров с коллегами из «Росатома», МИД РФ и представителями Министерства обороны России смог оценить обстановку вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Прошлый визит в Россию глава агентства совершил 7 февраля. Тогда он посетил Запорожскую атомную электростанцию и заявил, что эксперты МАГАТЭ якобы не собрали достаточной информации, чтобы установить, кто именно вел обстрелы электростанции. При этом глава агентства отметил, что число атак на станцию сократилось.

Вооруженные силы Украины периодически пытаются атаковать ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар. Так, 14 февраля ВСУ совершили атаку на город с помощью четырех беспилотников, один из которых попал в административное здание, остальные были подавлены.

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